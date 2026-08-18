Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны"

В субботу и воскресенье, 22 и 23 августа, на территории музея-заповедника "Архангельское" в городском округе Красногорск состоится XII Международный фестиваль "Джазовые сезоны".

Мероприятие традиционно объединит на одной площадке лучших джазовых исполнителей и артистов других направлений, работающих с джазовыми программами. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что музыкальные выступления развернутся сразу на двух сценах.

Среди главных участников фестиваля: Игорь Бутман, Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», Uma2rman, Сурганова и Оркестр со специальной программой, Аглая Шиловская и LRK trio, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Secret Atelier, Саша Алмазова и бэнд, а также другие исполнители.

Помимо концертов под открытым небом, гостей фестиваля по традиции ждёт насыщенная семейная программа: интерактивные площадки, мастер-классы по живописи и игре на музыкальных инструментах, спортивные занятия и другие активности.

Подробности о программе и билеты доступны на официальном сайте фестиваля. 6+.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области в рамках реализации задач национального проекта «Туризм и гостеприимство».