Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом

Громкий судебный скандал вокруг гибели известного спортсмена обернулся шокирующими разоблачениями, от которых содрогнулась вся отечественная эстрада.



В Останкинском суде Москвы разворачивается беспрецедентный и жуткий по своей откровенности процесс. Родители скоропостижно скончавшегося при странных обстоятельствах баскетболиста Яниса Тиммы вступили в жесткую битву за наследство и честное имя сына против его вдовы — популярной певицы и экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой. Накануне очередного заседания мать покойного спортсмена Аусма Тимма впервые нарушила молчание и выплеснула на публику всю ту боль, которую она носила под сердцем последние месяцы.

Женщина откровенно и без купюр описала изнанку красивого на первый взгляд брака певицы и молодого атлета. По словам Аусмы, ее сын был светлым, безумно отзывчивым человеком, вокруг которого всегда крутились дети и домашние питомцы. Однако сказка закончилась сразу после того, как в жизни Яниса появилась роковая вокалистка. Свадьбу сыграли в строжайшем секрете, а сама исполнительница позже со смехом признавалась свекрови, что этот союз дал ей свободу передвижения по Европе благодаря латвийскому гражданству мужа.

Семейная идиллия быстро обернулась для спортсмена настоящей золотой клеткой и тотальной изоляцией. Мать баскетболиста уверяет, что артистка начала методично отрезать возлюбленного от родных. Певица доходила до параноидальной ревности: она строго запрещала Тимме держать фото родного сына на прикроватной тумбочке и раз за разом срывала его поездки к ребенку в день рождения. Чтобы просто услышать голос восьмилетнего сына Кристианса и поздравить его с праздниками, Янису приходилось тайком набирать мальчика во время ранних утренних или поздних ночных пробежек.

Сейчас маленький сирота спит в обнимку с плюшевым медведем, внутри которого записан голос погибшего отца, и со слезами на глазах ищет звездочку на небе, где теперь обитает его папа.

В последний раз Аусма видела сына живым 24 октября. Тогда спортсмен провел у матери неделю, активно тренировался и выглядел посвежевшим. Он признался родителям, что устал от психологического давления, и принялся активно восстанавливать спортивную форму. В Москву баскетболист ехал с твердым намерением поставить жирную точку в отношениях с певицей — бумаги на развод были полностью готовы, и Янис собирался начать жизнь с чистого листа. Но доехать до новой жизни ему так и не удалось: 16 декабря 2024 года 32-летнего атлета не стало. О гибели единственного сына безутешная мать узнала из новостных сводок по радио. Попытки связаться с Седоковой не увенчались успехом — исполнительница просто игнорировала звонки, а ее дочь Алина удаляла сообщения, не читая.

Главным шоком для общественности стало разоблачение того, как певица поступила с телом усопшего мужа. Свекровь признается, что могла бы простить вокалистке и разорение сына, оставившего все имущество звездной жене, и даже разрушенные семейные отношения. Но то, что произошло дальше, перечеркнуло любую возможность для примирения. Седокова по телефону клятвенно обещала одеть, обуть усопшего и купить достойный гроб. В итоге же тело спортсмена прислали родным голым, упакованным в обычный пластиковый мешок для мусора, а сама артистка даже не соизволила прийти на процедуру опознания.

Обвинения вокалистки в том, что Тимма якобы был домашним тираном и абьюзером, мать категорически отвергает. Аусма подчеркивает, что сын за всю жизнь ни разу не поднял руку ни на одну женщину. Теперь безутешная мать намерена биться в российских судах до последнего вздоха, чтобы очистить запятнанную репутацию покойного сына и отсудить положенное по закону честно заработанное имущество для его единственного маленького наследника.