"Единая Россия" продолжает отбор политических лидеров

В образовательном модуле "Политический лидер" Высшей партийной школы "Единой России" стартовал следующий отборочный этап. С 10 января от претендентов ждут видеорезюме, в котором они должны рассказать о своих личных качествах, навыках, планах и инициативах. Об этом заявила депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета "ЕР" Ольга Баталина.



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