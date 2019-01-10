"Единая Россия" продолжает отбор политических лидеров
Желающих попробовать свои силы в большой политике оказалось очень много – на сегодняшний день получено более пяти тысяч заявок. В четверг, 10 января, начался следующий отборочный этап – видеорезюме по трем темам.
Желающие пройти обучение в Высшей партийной школе должны записать свое обращение и выложить его в личный кабинет. "Участникам нужно рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового резерва партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества", – рассказала Ольга Баталина.
По мере окончания срока приема заявок их количество только растет. Если в конце декабря на одно место претендовали 23 человека, то сейчас - 34.
Как и раньше, лидируют по количеству заявок Ростовская и Калининградская области. Активны также Москва и Московская область, Краснодарский и Пермский края, Башкирия, Мордовия, Астраханская область, отметила Баталина.
"Политический лидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийной школы "Единой России". Целевая аудитория проекта – политики со стажем, с опытом общественной работы. Проект открыт не только для членов партии и ее сторонников, но и всех активных граждан в возрасте от 20 до 50 лет.
Всего будут отобраны 150 человек. Они пройдут недельное обучение в Москве и будут зачислены в кадровый резерв "Единой России". В связи с высоким интересом и ежедневным поступлением анкет в партии решили продлить сроки приема заявок до 15 января.
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