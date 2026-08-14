Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин

На северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники, на улице Генерала Глаголева, дом 5а, завершено строительство нового корпуса школы № 1517. Сергей Собянин встретился с педагогами, родителями и учениками учебного заведения.

«Здесь много таких профильных классов: и инженерный класс, и медицинский, и предпринимательский — сейчас новое направление, тоже достаточно популярное среди школьников. С хорошими вузами взаимодействует школа: и с МГУ, и с МАИ, и с МФТИ. Так что у ваших детей будет широкий выбор профиля и дальнейшего направления учебы. Это очень важно. И школа, конечно, соответствует всем требованиям. Надеюсь, что здесь ребятам будет уютно», — подчеркнул Сергей Собянин.

Ключевым проектом развития Хорошево-Мневников является комплексная застройка Мневниковской поймы, где ожидается создание нового городского района с уникальными спортивными и культурными объектами. Вторым значимым проектом станет строительство Рублево-Архангельской линии метро: четыре станции — Звенигородская, Народное Ополчение, Бульвар Генерала Карбышева и Серебряный бор — появятся в районе. Внимание также уделяется благоустройству существующих кварталов: улицы, территории социальных учреждений и дворы.

Новый корпус школы № 1517 вмещает 400 учеников 10-11 классов и возведен в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

Четырехэтажное здание площадью более 7,5 тысяч квадратных метров построено по уникальному проекту. Оно предлагает комфортную и безопасную среду для обучения и творчества, включая безбарьерный доступ для детей с особыми потребностями.

Фасады выполнены из современных и долговечных материалов: керамогранитные плиты, клинкерные панели с текстурой травертина и стеклофибробетонные плиты. Архитектурный облик дополняют витражи и ритмично расположенные окна с декоративными элементами.

Интерьеры выполнены в пастельных тонах, а яркие акценты в коридорах и залах добавляют выразительности. Были использованы современные отечественные материалы, отвечающие нормам безопасности и экологичности для образовательных учреждений.

Современные системы обеспечивают безопасность в здании. Новый корпус предоставляет комфортные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы для проведения практических занятий. Здесь также оборудованы ИТ-полигон, медиатека и даже зал для мероприятий.

Для физкультурных занятий обустроены спортивный зал с раздевалками и душевыми, а также спортивная площадка на прилегающей территории с озеленением. Здесь высажены клёны, чубушник, сирень и спирея.

Первых учеников новый корпус школы № 1517 примет 1 сентября текущего года. Учебная программа делает акцент на естественно-научных предметах: математика, физика, биология, химия и информатика. Учащиеся также смогут углубить знания в рамках городских образовательных проектов.

Одним из главных профилей школы является естественно-научный. Высокотехнологичное оборудование установлено в классах и лабораториях, позволяя заниматься 3D-моделированием, программированием и робототехникой.

Также предоставлены возможности для экспериментов и проектов в современных лабораториях. В инженерной лаборатории студенты продемонстрировали Сергею Собянину свои проекты по подводной робототехнике.

Школа № 1517 состоит из 16 зданий — восьми школьных и восьми дошкольных с общей численностью учащихся 7634 ребенка.

В 10-х и 11-х классах организовано обучение по различным профилям: гуманитарному, технологическому, естественно-научному и социально-экономическому. В школе реализуются городские образовательные проекты, такие как «Математическая вертикаль», «Инженерный класс», «ИТ-класс», «Предпринимательский класс», «Медиакласс», «Медицинский класс» и «Кадетский класс».

Для помощи учащимся в выборе профессии школа активно сотрудничает с высшими учебными заведениями, включая МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Московский городской педагогический университет и другие. Школа стала лауреатом конкурса грантов Мэра Москвы II степени по итогам 2024/2025 учебного года.

Выпускной класс состоял из 365 учеников, из которых 65 получили федеральную медаль «За особые успехи в учении», а 26 — московскую аналогичную награду. В результате ЕГЭ 174 выпускника заработали свыше 220 баллов по трем предметам, а 73 из них — более 250 баллов. Одиннадцать выпускников достигли результата в 100 баллов по одному из экзаменов.

Школа активно участвует в проекте «Профессиональное обучение без границ» и проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Учащиеся также принимают участие в городских научно-практических конференциях.

Изучение китайского языка является одним из важных направлений — около 800 школьников обучаются ему с начальных до старших классов. На всероссийском конкурсе «Китайский язык — это мост» в 2026 году 11 учеников получили награды лауреатов II и III степени.

Вокально-хоровой ансамбль «Голос 1517» добился победы на конкурсе патриотической песни и занял второе место на городском конкурсе хоровых коллективов.

Школьный спортивный клуб «Старт» успешно выступает на соревнованиях по волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Ученики также активно сдают нормы ГТО, получив 120 золотых, 163 серебряных и 66 бронзовых знаков в прошлом учебном году.

Школа уделяет особое внимание патриотическому воспитанию через музейный комплекс, который включает военно-исторический музей боевой славы и музей гвардейского мотострелкового полка № 1429.

С момента 2011 года в Москве построено 737 объектов образования, в числе которых детские сады и школы. В планах на 2026 год открыть дополнительно 60 объектов образования.

Район Хорошево-Мневники известен своей зеленью и экологической чистотой. Здесь находится Серебряный бор, который является популярной зоной отдыха. Территорию района частично занимает Мневниковская пойма, развивающаяся в качестве крупного центра спорта и отдыха. В её состав входит открытый ледовый дворец и планируемые проекты, такие как Международная академия хоккея Александра Овечкина.