"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа

Громкий скандал вокруг скоропостижной гибели спортсмена Яниса Тиммы вспыхнул с новой силой из-за неожиданного демарша певицы Анны Седоковой.



Страсти вокруг трагического ухода из жизни латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не утихают ни на день. Пока родственники погибшего спортсмена пытаются отсудить у экс-солистки "ВИА Гра" Анны Седоковой его наследство и открыто обвиняют артистку в доведении мужа до гибели, певица решила достать из рукава главный козырь. Вокалистка опубликовала в своем блоге личную и невероятно болезненную переписку покойного супруга со своим отцом, которая полностью меняет представление о происходившем в их семье.

Обнародованное письмо датируется 23 августа 2023 года. Написанное задолго до трагедии послание буквально пропитано болью, отчаянием и глубокой обидой на самых близких людей. В тексте Янис без купюр обвиняет собственного родителя и родственников в постоянном принижении, токсичности и жестком моральном давлении. Известный баскетболист прямо дает понять, что находился на грани эмоционального срыва, а единственным его спасением в тот момент была именно певица и ее маленький сын Гектор.

"Если бы не Анна и Гектор, вы все трое могли бы идти рука об руку к моей могиле, только тогда больше не о чем было бы беспокоиться. Может быть, тогда я бы посмотрел в зеркало и начал бы с себя, вместо того чтобы принижать других", — говорится в эмоциональном тексте письма, которое Тимма отправил отцу.

Свое откровение баскетболист завершил твердым заявлением о том, что добро обязательно победит. Анна Седокова, долгое время хранившая молчание под шквалом обвинений, прокомментировала этот архивный документ с особой грустью и затаенной болью. "Он все-таки за меня заступился", — емко подписала публикацию певица, дав понять, что погибший муж до последнего защищал ее от нападок собственной родни.

Напомним, жизнь Яниса Тиммы трагически оборвалась в декабре 2024 года. Мужчины не стало в роковую ночь, которая следовала сразу за днем рождения Седоковой. К тому моменту отношения пары уже находились в глубочайшем кризисе: буквально за несколько недель до страшного известия супруги официально оформили развод. Однако семейная драма не закончилась со смертью спортсмена, а лишь переросла в еще более жесткую войну за деньги и репутацию.

Сейчас безутешные родственники баскетболиста развернули против певицы настоящую травлю. Они судятся с роковой блондинкой за его многомиллионное имущество и публично утверждают, что именно Анна виновата в сломанной судьбе и кончине Яниса. Опубликованный документ стал симметричным ответом артистки, доказавшим, что глубокие психологические проблемы и тяжелые конфликты с близкими преследовали Тимму задолго до разрыва с ней.

Публикация этого письма вызвала оглушительный резонанс в светской тусовке. Поклонники и обозреватели активно обсуждают, станет ли этот архивный документ решающим аргументом в судебных баталиях за наследство и сможет ли он обелить имя Седоковой в глазах общественности, обвинявшей ее в черствости.