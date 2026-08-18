"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой

Скандальный выход тяжелобольной Примадонны в эпатажном мини обернулся оглушительным разоблачением, пролившим свет на ее реальные диагнозы и немощь.

Алла Пугачева вновь оказалась в центре скандального внимания, но на этот раз ее появление вызвало шок со знаком минус. Появление 77-летней певицы на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале обернулось настоящим провалом. Публика активно обсуждала не только нелепую попытку звезды оголить ноги в экстремально короткой юбке и выставить глубокое декольте, но и пугающие детали ее внешности. Артистка тяжело опиралась на трость, а ее голова была наглухо закрыта шляпой с вуалью. Еще недавно Примадонна демонстрировала пышную шевелюру, а теперь буквально лишилась волос.

Врачи оценили состояние сдавшей позиции звезды без лишних иллюзий. Врач-геронтолог Валерий Новоселов обратил внимание на то, как сильно изменилась фигура и осанка исполнительницы.

"Видно, что певица в последние годы в росте немножко уменьшилась, опирается на трость", — откровенно заявил специалист. При этом он добавил, что за странным головным убором может скрываться не модный тренд, а тяжелейшая болезнь. "Многие сразу могут подумать про следствие онкозаболевания и предположить, что использовалось лучевое воздействие", — подчеркнул Новоселов.

Списать облысение на обычную старость невозможно, ведь женская алопеция встречается крайне редко. У певицы слишком заметны признаки катастрофического увядания.

"В таком возрасте часто многие заболевания идут в компании с другими. У людей начинается саркопения, то есть потеря мышечной ткани, и другие возрастные проблемы", — заявил эксперт. Он также намекнул на возможные когнитивные сбои у артистки. "Мозг тоже является возрастозависимым органом. А когнитивные изменения характеризуются отсутствием критического мышления", — добавил Валерий Новоселов, объясняя странное желание артистки молодиться и выходить в свет в вызывающих нарядах.

Не менее жутко выглядит и ситуация с опорно-двигательным аппаратом Примадонны. Сама Пугачева попыталась отшутиться и призналась, что получила серьезную травму — перелом ноги и тазобедренного сустава. Врач-ортопед Андрей Литвиненко объяснил, что подобные повреждения в 75 лет происходят не просто так.

"В пожилом возрасте такие переломы происходят, как правило, на фоне остеопороза, то есть потери костями кальция и прочности. По своей структуре в этом возрасте кость напоминает кукурузную палочку", — разложил по полочкам специалист.

Ортопед уточнил, что банальное падение с высоты собственного роста, которое у молодых закончилось бы обычным ушибом, для пожилого человека становится катастрофой. Чтобы спасти звезду и вернуть ей возможность ходить, хирургам пришлось провести сложнейшую операцию. "Когда происходит перелом именно тазобедренного сустава, людям в пожилом возрасте сразу устанавливают эндопротез", — отметил Литвиненко. Именно поэтому трость для бывшей певицы стала жизненной необходимостью.