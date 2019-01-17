"Единая Россия" проверит качество молочных продуктов
Никаких "сметанок", "творожка", "сливочек" и "маслица", содержащих растительные жиры, с 11 января 2019 года в магазинах быть не должно. Названия таких товаров должны четко сигнализировать покупателю о том, что в них, кроме молока и его производных, содержатся их заменители. Самый популярный на сегодня компонент – пальмовое масло.
Партпроект "Единой России" "Народный контроль" проверит, как молочные комбинаты выполняют это требование, общее для стран Таможенного союза. Итоги мониторинга опубликуют в середине февраля, сообщила координатор проекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.
"В случае обнаружения нарушений требований технического регламента Таможенного союза мы обратимся в надзорные органы для предотвращения введения потребителей в заблуждение", – сообщила Кувычко.
По ее словам, закончился 180-дневный срок, отведенный производителям молокосодержащей продукции с растительными жирами на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой.
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