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В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами

В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами
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Эксперты и организаторы обсудили готовность избирательной системы к сентябрьскому голосованию.

В Москве состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. В ходе встречи ключевые участники избирательного процесса, эксперты и представители профильных ведомств детально обсудили вопросы готовности инфраструктуры столицы к предстоящей кампании, а также полностью разобрали все способы волеизъявления, которые будут доступны жителям и гостям города.

Официально подтверждено, что предстоящие выборы пройдут в трехдневный срок — с 18 по 20 сентября 2026 года. На протяжении всех этих дней москвичи смогут воспользоваться абсолютно любым привычным и удобным для них способом голосования. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова в своем выступлении подчеркнула, что столица традиционно сохраняет мультиформатный подход, обеспечивая равный доступ к избирательным процедурам для всех категорий граждан.

Дистанционное электронное голосование будет функционировать в непрерывном режиме. Сделать свой выбор онлайн горожане смогут круглосуточно, начиная с 8:00 18 сентября и вплоть до 19:59 20 сентября. Единственным обязательным условием для использования этого формата является наличие полной учетной записи на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Для тех, кто предпочитает традиционный личный визит, откроются двери всех избирательных участков столицы. Там можно будет проголосовать с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ), а на участке по месту постоянной регистрации сохраняется возможность получить привычный бумажный бюллетень.

Серьезным новшеством масштабной избирательной кампании станет появление 51 нового участка для голосования в местах массового притяжения и активного трафика жителей. Сделать свой выбор можно будет в центрах государственных услуг "Мои документы", крупных торговых комплексах, а также в районных центрах "Место встречи". Все эти новые площадки будут оснащены современными терминалами электронного голосования. Подобное решение позволяет максимально упростить процесс поиска нужного участка и дать возможность горожанам легко вписать участие в выборах в свой обычный ежедневный маршрут.

Особую роль новые участки сыграют в обеспечении прав избирателей, приехавших из других субъектов Российской Федерации.

Председатель МГИК Ольга Кириллова дала развернутый комментарий по этому поводу: "По нашим прогнозам, у избирателей, приехавших из других регионов России, особенно востребованными будут именно новые участки. Они смогут проголосовать в Москве на выборах депутатов Государственной Думы по партийным спискам. Жители шести регионов Российской Федерации, где будут проходить в эти дни выборы высших должностных лиц субъектов, также смогут проголосовать, находясь в Москве". Для того чтобы отдать свой голос за пределами своего родного региона, гражданам необходимо заранее прикрепиться к удобной площадке через механизм "Мобильный избиратель".

Информацию о технологической готовности цифровых систем дополнил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко. Он подчеркнул, что электронный формат голосования завоевал абсолютное доверие жителей благодаря высокой степени надежности и простоте использования.

В подтверждение этих слов он привел наглядную статистику развития платформы: "Избирателям Москвы доступны все три способа голосования, при этом выбрать, как голосовать, каждый может непосредственно в день голосования. По статистике мы видим, как растет популярность именно электронной формы голосования. Если на прошлых выборах депутатов Госдумы в 2021 году электронным способом проголосовало в Москве около 52% избирателей, то уже на выборах Мэра Москвы в 2023 году доля электронных избирателей превысила 80%, а на выборах в Московскую городскую Думу в 2024 году выросла до 95%".

Артем Костырко добавил, что жители столицы сегодня являются одними из самых продвинутых и активных пользователей цифровых сервисов в мире, поэтому высокое удобство и безопасность платформы естественным образом привлекают все большее число новых избирателей.

Обеспечение безотказной работы системы и подготовка системы общественного контроля остаются приоритетами штаба. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил о планах проведения обязательной проверки онлайн-сервисов перед стартом кампании: "Корректность работы системы онлайн-голосования мы традиционно проверяем в день тестового голосования. Этот год не станет исключением и 28 августа мы предлагаем провести тест, традиционно предложив горожанам ответить на актуальный вопрос городской повестки".

Параллельно в столице разворачивается масштабная работа по формированию независимого корпуса наблюдателей. Вадим Ковалев отметил, что набор волонтеров и экспертов в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы продолжается без перерывов, а старт профильного обучения запланирован на 23 августа. Это позволит подготовить квалифицированных специалистов для работы на всех типах избирательных участков и гарантировать соблюдение законности волеизъявления.

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17 августа 2026, 17:31
Фото: mos.ru
Общественный штаб✓ Надежный источник

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