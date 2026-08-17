Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры

Даже мимолетная мысль о расставании со зрителями и микрофоном довела поп-короля отечественной эстрады до слез.



59-летний король отечественной эстрады Филипп Киркоров, привыкший восхищать публику яркостью, сценическим эпатажем и нескончаемым запасом энергии, неожиданно обнажил перед журналистами свою самую глубокую душевную уязвимость. Во время празднования дня рождения известной модели и "Мисс БРИКС 2026" Валентины Алексеевой светская беседа неожиданно затронула деликатную тему — о возможном выходе артиста на заслуженную пенсию и гипотетическом прекращении гастрольной деятельности. Простая мысль о том, что когда-нибудь придется попрощаться со сценой, спровоцировала у исполнителя настоящий эмоциональный срыв.

Артист не стал маскировать переживания за привычной маской уверенного в себе мэтра и честно признался, что не смог совладать с нахлынувшими чувствами. Сама возможность заката творческой эпохи довела исполнителя суперхита "Цвет настроения синий" до настоящих слез.

"Я расплакался. Просто представил, как меня на колясочке вывозят на сцену", — откровенно и с дрожью в голосе поделился Киркоров с журналистами.

Пугающая картина беспомощной старости в инвалидном кресле настолько растрогала поп-короля, что он поспешил успокоить встревоженную публику. Певец подчеркнул, что прямо сейчас уходить на покой и складывать с себя сценические полномочия он категорически не планирует. В качестве главного ориентира и личного источника вдохновения Филипп Бедросович назвал легендарную американскую диву Шер.

Киркоров напомнил, что, несмотря на почтенный 80-летний возраст, зарубежная звезда продолжает активно зажигать перед многотысячными залами, демонстрирует потрясающую форму и вовсю строит личную жизнь. Для самого Филиппа сцена остается главным смыслом существования, без которого жизнь просто потеряет всякий смысл.