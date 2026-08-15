Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость

Поступление вчерашней школьницы в элитное учебное заведение обернулось публичной поркой и раскололо творческую элиту на два непримиримых лагеря.



Обычная на первый взгляд история поступления абитуриентки в театральный вуз мгновенно переросла в жесткую словесную баталию с участием сразу нескольких известных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Юная звезда сенсационного сериала "Слово пацана" Анна Пересильд решила не откладывать карьеру на потом. Чтобы скорее ворваться в студенческую жизнь, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя экстерном окончила школу и сдала ЕГЭ после десятого класса. К этому моменту девушка уже успела вкусить настоящую славу, сняться в громких проектах и даже запустить собственный бренд одежды. Однако амбиции юной красотки столкнулись с суровой реальностью актерской среды.

Выбор наследницы громкой фамилии пал на престижную Московскую школу кино, а именно на курс актрисы Дарьи Мороз. Обучение там обходится семье примерно в миллион рублей в год. Конкурс среди абитуриентов был колоссальным, но Анна пошла по особому пути. Пока сотни обычных ребят до самого утра дрожали в коридорах в ожидании итогов общего творческого испытания, дочь Пересильд просто пропустила главный экзамен. Для нее организовали персональный просмотр, после которого фамилия девушки благополучно красовалась в списках зачисленных.

Подобная привилегированность спровоцировала настоящую бурю негодования. Сеть буквально взорвалась обвинениями в блате и кумовстве. Поклонники и коллеги прямо заявили, что звездную девочку протянули по знакомству. Дарье Мороз пришлось лично выходить в эфир и отбиваться от нападков. Актриса попыталась оправдаться, заявив, что Анна проходила отборочные туры наравне со всеми и показала отличный результат. А пропуск решающего экзамена звездочка якобы заранее согласовала из-за плотного съемочного графика.

Но попытка погасить пожар лишь подлила масла в огонь. Выпускник Школы-студии МХАТ актер Влад Прохоров публично назвал происходящее полнейшим обесцениванием профессии. По его мнению, ситуация выглядит как откровенная пощечина сотням абитуриентов, которые годами штурмуют подмостки и верят в честную конкуренцию. Прохоров подчеркнул, что ссылки на съемочную занятость в момент поступления смотрятся абсолютно нелепо и обесценивают огромные усилия простых ребят.

В эпицентр скандала тут же вмешалась сама Юлия Пересильд. Заслуженная артистка выступила с резким заявлением в соцсетях, вступаясь за свою наследницу. Она с ядовитой иронией поблагодарила критиков за пристальное внимание к их семье и посоветовала хейтерам хотя бы день прожить в любви, а не в желчи. Когда же подписчики прямо упрекнули звезду в социальном неравенстве, Юлия ответила максимально жестко.

"Мне, девочке из нищей семьи, из маленького города, бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость", — отрезала Пересильд, напомнив про свое бедное прошлое.

Сама молодая актриса Анна Пересильд заявила, что выбрала именно коммерческий вуз из-за возможности не прерывать съемки. Девушка пообещала учиться прилежно, ведь сейчас она параллельно задействована сразу в нескольких масштабных кинопроектах, среди которых фильмы "Без оглядки", "Черновик" и "Садко". Отец артистки Алексей Учитель изначально рассчитывал отправить дочь в легендарный ГИТИС, который в свое время окончила ее мама. Однако юная бунтарка настояла на своем. Теперь публике остается лишь наблюдать, сможет ли дочь Пересильд доказать свой талант на студенческой скамье или статус "папиной дочки" останется с ней навсегда.