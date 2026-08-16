"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму

Невероятный ажиотаж на московском вечере знаменитой писательницы закончился давкой за чайниками и неожиданной исповедью о личной трагедии ее прославленной фамилии.



Настоящий фурор спровоцировала прославленная писательница, телеведущая и внучка классика Алексея Толстого — Татьяна Толстая. Звезда литературы приняла участие в творческом празднике по случаю 45-летия Всероссийского музея декоративного искусства в Москве. Поклонников легендарной династии собралось так много, что чай из огромного самовара и праздничное угощение закончились в считанные минуты. Однако главные эмоции гости получили не от угощений, а от откровенной и пронзительной беседы со знаменитостью.

Мать известного дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева презентовала отрывки из книги "Невидимая дева" и погрузила зрителей в атмосферу личных воспоминаний, где переплелись роскошь, обман и тоска по утерянному прошлому.

Изгнание из рая и дачный обман

Самые яркие и одновременно болезненные воспоминания 75-летней писательницы связаны с дачным детством. Семейство Толстых годами жило в настоящей царской усадьбе, фасад которой точь-в-точь копировал декорации к опере "Евгений Онегин" 1915 года. Однако сказка быстро закончилась.

"Потом мы переехали на дачу обычную, которую построил хороший человек, но дурак и жулик. Он построил разваливающуюся постройку без фундамента. А через забор была видна наша "бывшая усадьба" — Белый дом. Мы были изгнаны из рая и могли лишь смотреть на нее с восхищением, завистью и ностальгией", — с грустью вспомнила Татьяна Никитична в интервью Клео.ру.

Прошли десятилетия, тот временный дом снесли новые владельцы, но прошлое неожиданно нагнало писательницу прямо на концерте. После одного из выступлений к ней подошел незнакомец со свертком. Мужчина признался, что купил ту самую развалившуюся дачу и спас уникальные цветные стекла из дверных окон. Он вручил Толстой три уцелевших ромба — красный, желтый и синий. Писательница признается, что этот мистический привет из детства растрогал ее до слез.

Позже, уже в 90-е годы, ремонтируя свою московскую квартиру, она отчаянно пыталась воссоздать ту самую атмосферу. Не найдя нужных мастеров, Толстая купила в театральном магазине специальную красную пленку для софитов и наклеила ее на стеклянные ромбы дверей. По ее словам, этот алый свет до сих пор дарит ей забытое ощущение радости.

Любовь в три года и побег из Америки

Знаменитая телеведущая с присущим ей юмором вспомнила и свою самую первую "любовь". Исповедь получилась весьма пикантной: будущей звезде литературы было всего три года, когда она запрыгнула на колени к студенту, приехавшему на поездку к ее старшей сестре, и давай приставать с расспросами про рельсы. Спустя полвека они встретились вновь — перед ней стоял седой старик с правнуками, и от прежних чувств не осталось и следа.

Была в жизни Толстой и долгоиграющая американская история. В США она прожила целых десять лет: преподавала русскую литературу, купила собственный дом, а потом легко продала его.

"Все прошло как ветер. Не мое. Зачем там оставаться? Я люблю Россию, Москву. Здесь мой старший сын, внуки. У меня их 11!" — гордо заявила писательница, подчеркнув, что ни за что не променяет родину на заграничные пейзажи.