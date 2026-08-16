"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой

Пугающие кадры со спешно покинувшей родину Примадонной спровоцировали волну шокирующих разоблачений и слухов о возможной смертельной опасности, нависшей над певицей.



Состояние здоровья 77-летней певицы Аллы Пугачевой вновь стало предметом бурных и невероятно тревожных обсуждений в светских кругах. После неожиданного появления народной артистки на фестивале в Юрмале поклонники и коллеги по шоу-бизнесу оказались в состоянии настоящего шока. Кадры, на которых некогда величественная и пышущая здоровьем Примадонна выглядит сильно похудевшей, бледной и болезненно истощенной, вызвали настоящую бурю.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с журналистами буквально сдал с потрохами скрываемые от публики тайны звезды, озвучив пугающее предположение: близкие исполнительницы могут тщательно утаивать ее тяжелое заболевание. По мнению эксперта, радикальные и даже пугающие внешние изменения Примадонны — это вовсе не результат неудачных пластических операций или банальных возрастных трансформаций, а вероятные симптомы страшного недуга, подтачивающего силы легенды эстрады. Появление артистки на публике в Латвии, по словам критика, вызывает не раздражение или злорадство, а исключительно глубокое человеческое сочувствие и тревогу.

"Конечно, это больная женщина. Мы видим больное лицо, заостренные черты — нос, подбородок. Это не плохая пластическая операция, а болезнь. Человек явно болен, и злорадство здесь абсолютно не к месту", — откровенно и без лишних реверансов высказался Сергей Соседов.

Шоумен обратил внимание на весьма деликатные, но пугающе заметные детали внешности артистки, которые, по его мнению, могут сопутствовать сложной терапии или приему агрессивных медикаментов. Критик подчеркнул, что певица очень сильно и резко похудела за последнее время, а ее прическа вызывает все больше вопросов у внимательных наблюдателей. Соседов не исключил, что исполнительница вынуждена использовать парики из-за возможной серьезной потери собственных волос на фоне тяжелого лечения.

При этом сам музыкальный критик подчеркивает: любые подобные выводы пока остаются лишь логическими догадками наблюдателей со стороны, ведь официальная информация о состоянии здоровья певицы держится в строжайшем секрете.