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Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе

Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе
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Финские исследователи провели масштабный научный эксперимент и раскрыли неизвестные свойства кофе.

Кофе остается одним из самых популярных напитков в мире, однако его долгосрочное влияние на состав тела, уровень гормонов и метаболизм до сих пор оставалось малоизученным. Ученые из Университета Оулу в Финляндии восполнили этот пробел, проведя комплексный анализ показателей здоровья более двух тысяч человек, сообщает RidLife.

В научном исследовании приняли участие 2264 финна в возрасте 46 лет. Специалисты изучили, как ежедневное потребление кофе коррелирует с метаболитами в крови, маркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний и уровнем половых гормонов.

Результаты показали, что у людей, регулярно употребляющих кофе, наблюдается меньший объем общего и висцерального жира, но при этом зафиксирована большая масса скелетных мышц. Авторы работы подчеркивают, что эта закономерность сохраняется даже у участников с одинаковым индексом массы тела (ИМТ).Таким образом, частая привычка пить кофе ассоциируется с более высоким качеством состава тела.

Помимо положительного влияния на соотношение жировой и мышечной тканей, исследователи зафиксировали у любителей кофе более низкий уровень аминокислот с разветвленной цепью в крови.

В медицинской практике повышенная концентрация этих веществ традиционно связывается с развитием инсулинорезистентности и высоким риском возникновения сахарного диабета второго типа. Полученные данные указывают на то, что компоненты кофе могут играть защитную роль в метаболических процессах и снижать вероятность развития эндокринных нарушений.

Исследование выявило существенные различия во влиянии кофе на эндокринную систему в зависимости от пола участников. Наиболее выраженная связь с изменением уровня гормонов была зафиксирована у мужчин.

У мужчин-кофеманов наблюдали более благоприятное соотношение глюкозы и инсулина, а также более высокий уровень общего и биодоступного тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG). В то же время показатели свободного тестостерона и индекс свободных андрогенов у них оказались ниже, чем у тех, кто не употребляет данный напиток.

У женщин взаимосвязь между частотой употребления кофе и гормональными маркерами проявилась слабее. В женской группе было отмечено только повышение уровня глобулина SHBG и снижение показателей свободных андрогенов.

Авторы научной работы предполагают, что именно гормональные механизмы могут частично объяснять связь между регулярным потреблением кофе и улучшением показателей метаболического здоровья.

При этом финские специалисты подчеркивают, что проведенное исследование фиксирует исключительно статистические ассоциации, а не прямые причинно-следственные связи. В настоящее время биологи продолжают работу и проверяют выявленные гипотезы и механизмы воздействия веществ, содержащихся в кофе, в ходе лабораторных экспериментов на животных.

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18 августа 2026, 12:44
Фото: magnific.com
RidLife✓ Надежный источник

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