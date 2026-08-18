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Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа

Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа
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Грязная война за многомиллионное наследство трагически погибшего баскетболиста Яниса Тиммы вышла на новый, опасный уровень.

Скандальный раздел имущества между певицей Анной Седоковой и безутешными родственниками ушедшего из жизни спортсмена Яниса Тиммы превратился в настоящий уголовный детектив. На очередном заседании суда решалась судьба элитной недвижимости, накопленной за время их бурного и громкого брака. Представители семьи баскетболиста нанесли по экс-солистке "ВИА Гра" мощнейший юридический удар, предъявив доказательства того, что главный документ, на который ссылалась исполнительница, является обыкновенной фальшивкой.

Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родных Тиммы, предоставила суду официальный ответ американского нотариуса, чья подпись якобы стоит под брачным контрактом. Выяснилось, что якобы заключенный в Соединенных Штатах Америки договор — это полнейшая фикция. По словам защитника, этот документ использовался артисткой для того, чтобы в одностороннем порядке забрать себе все нажитое имущество.

Юрист семьи покойного спортсмена озвучила жесткую правду прямо в зале суда: "Нотариус Алена Грин предоставила нам исчерпывающий ответ, что никакого брачного договора между Седоковой Анной Владимировной и Янисом Тиммой она не удостоверяла, никогда в жизни не заключала и не имеет отношения к этому подложному документу, который Седокова впоследствии использовала для того, чтобы единолично распоряжаться совместно нажитым имуществом".

На кону этой бескомпромиссной битвы стоят огромные деньги и колоссальные активы. По словам Маргариты Гавриловой, в спорный перечень входят как минимум пять роскошных квартир, купленных в период брака певицы и баскетболиста. Все это время исполнительница единолично контролировала элитные квадратные метры, опираясь именно на американскую бумагу, подлинность которой теперь полностью опровергнута.

Защита самой Седоковой после такого громкого разоблачения предпочитает держать оборону и избегает журналистов. Представитель певицы отказалась делиться подробностями заседания, лишь скупо уточнив, что о мирном урегулировании затянувшегося конфликта не может быть и речи. Более того, сторона Тиммы выдвинула к артистке новые жесткие финансовые требования, из-за чего судебное разбирательство в очередной раз пришлось отложить.

В светской тусовке уже вовсю шепчутся, что положение артистки становится критическим. Если факт использования фальшивки будет окончательно подтвержден в суде, Седоковой грозят не просто миллиардные убытки и потеря недвижимости. Певица рискует стать фигуранткой уголовного дела о подделке документов и мошенничестве. Вокалистке придется приложить максимум усилий, чтобы отмыться от позорных обвинений и сохранить хотя бы остатки своей честно заработанной репутации.

Шоу-бизнес в Telegram

18 августа 2026, 16:03
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / SUPER✓ Надежный источник

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