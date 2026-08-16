Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска

Первые дни в офисе после долгожданного отдыха неожиданно превращаются в опасную мышеловку, из-за которой тысячи людей теряют работу.



Первые дни в офисе после солнечного пляжа или расслабленного загородного отдыха превращаются в настоящее испытание на прочность. Именно в этот момент в голову начинает настойчиво стучать коварная мысль: "А не бросить ли мне все прямо сейчас?". Работа начинает казаться невыносимой, зарплата — смехотворной, а начальство и коллеги вызывают глухое раздражение. Психолог Жанна Метель рассказала "Дни.ру" о постотпускном синдроме. С ним сталкивается абсолютно каждый сотрудник, но далеко не все знают, как выйти из этой пиковой зоны без потерь для карьеры и нервов.

Ловушка высокой продуктивности: почему не стоит рвать жилы

Главная роковая ошибка большинства людей в первый же день выхода на работу — попытка мгновенно разгрести горы накопившихся дел. Вчерашние отпускники свято верят, что свежий заряд энергии позволит им легко разобрать сотни горящих писем и за пару часов закрыть все висящие проекты. Однако эффект получается ровно противоположным.

Ученые давно доказали: даже самый шикарный и дорогой отдых не повышает трудовую мотивацию автоматически. Наоборот, чем ярче и приятнее были ваши каникулы, тем сильнее психика сопротивляется возвращению в суровую реальность. В попытке объять необъятное человек моментально выгорает, сталкивается с поражением и впадает в депрессию.

Эмоциональный бунт: что происходит с нашей психикой

Наш мозг физически не умеет переключаться по щелчку пальцев. Красный день в календаре — вовсе не команда для нервной системы моментально встать в строй. Еще вчера вы слушали шум прибоя, а сегодня должны погружаться в скучные отчеты, участвовать в бесконечных планерках и вникать в чужие претензии.

В этот период люди склонны остро реагировать на мелочи, на которые до отпуска даже не обратили бы внимания. Начинает казаться, что весь коллектив настроен против вас, обязанностей слишком много, а оплата труда не соответствует потраченным силам. На самом деле на работе за пару недель ничего не изменилось. Изменилось ваше личное восприятие, которому нужно дать время на плавную адаптацию.

Правило первых дней: как правильно войти в рабочий ритм

Психолог Жанна Метель настоятельно рекомендует не требовать от себя невозможного и не пытаться в первые дни совершать трудовые подвиги. Дайте себе время включиться в процесс не только физически, но и ментально.

В первую неделю после отпуска стоит ограничиться выполнением двух-трех типовых, привычных задач в день. Если мир не рухнул за время вашего отсутствия, он точно не развалится, пока вы плавно настраиваетесь на рабочий режим. Концентрация, рабочая память и высокая продуктивность обязательно вернутся, но этот процесс должен идти постепенно и без насилия над собой.

Отрезвляющий тест: когда увольнение действительно необходимо

Именно на отдыхе человек впервые за долгое время осознает, как много сил и жизни забирает у него рутина. На этом фоне импульсивное желание написать заявление об увольнении кажется единственным верным выходом. Однако психолог предупреждает: большинство таких решений принимаются на эмоциях, под влиянием резкого контраста между лазурным океаном и серой офисной суетой.

Чтобы не пожалеть о содеянном, введите для себя жесткий двухнедельный мораторий. Это своеобразный испытательный срок для самого себя. За четырнадцать дней бурные эмоции улягутся, яркие впечатления от поездки померкнут, и к вам вернется трезвая практичность.

Если даже спустя две недели желание уволиться не исчезнет, только тогда начинайте продумывать конкретный план действий. Не уходите в никуда — такое поведение говорит о незрелости. Обновите резюме, изучите рынок труда и спокойно ищите новое место.

Постотпускной синдром — это отличная лакмусовая бумажка. Он подсвечивает истинные проблемы: неготовность работать за двоих за прежний оклад или необходимость жестче отстаивать свои личные границы перед руководством. Главное — принимать подобные решения с абсолютно холодной головой, ведь уйти и хлопнуть дверью вы всегда успеете.