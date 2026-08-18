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Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак

Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак
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Вернувшись из долгожданного отпуска с красивым бронзовым загаром, тысячи людей даже не подозревают, какая опасная мина замедленного действия могла образоваться на их собственном теле.

Лето подходит к концу, оставляя на память ровный золотистый загар и приятные воспоминания. Однако вместе с бронзовым оттенком кожи многие привозят из отпуска крайне неприятные и тревожные сюрпризы. Вернувшись домой с экзотических курортов или любимой дачи, люди обнаруживают, что привычные родинки внезапно потемнели, выросли или изменили форму. Известный врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе объяснила "Дни.ру", почему солнечные ванны способны спровоцировать опасные процессы в организме и какие именно образования требуют немедленного визита к врачу.

Интенсивное воздействие солнечных лучей запускает в глубоких слоях кожи сложнейшие биохимические реакции. Ультрафиолет стимулирует активную выработку меланина, из-за чего отдельные участки эпидермиса темнеют, а пигментные пятна становятся заметнее. Не каждое потемнение указывает на патологию, ведь часто это лишь естественный ответ организма на загар. Тем не менее, длительное пребывание под прямыми лучами часто провоцирует не просто внешние изменения, а глубокие и опасные клеточные мутации.

Различные образования реагируют на солнце по-разному. Одни родинки остаются абсолютно стабильными, а другие начинают стремительно меняться уже через пару дней активного отдыха на пляже. Чувствительность напрямую зависит от типа кожи, толщины самого образования, глубины его залегания и насыщенности пигментом. Игнорировать подобные сигналы категорически нельзя: за безобидным изменением цвета может скрываться запуск опаснейшего заболевания.

Врачи настоятельно рекомендуют проводить регулярный самоосмотр в домашних условиях сразу после завершения летнего сезона. Насторожить должно не только банальное увеличение размера родинки, но и целый комплекс сопутствующих факторов. Главные поводы для беспокойства — это появление отчетливой асимметрии, размытые или неровные края, а также резкая смена привычного оттенка. При этом важно следить именно за динамикой изменений, а не за статичной формой пигментного пятна.

Не менее опасным симптомом считается появление физического дискомфорта в области образования. Если родинка внезапно начала чесаться, зудеть, покалывать или болеть — это серьезный повод незамедлительно записаться к специалисту, даже если внешне она выглядит прежней. Также тревожным сигналом выступает шелушение, растрескивание или появление незаживающей корочки на поверхности кожи.

Самым точным и надежным методом проверки родинок сегодня остается дерматоскопия. Данное исследование позволяет детально рассмотреть структуру пигментного образования под многократным увеличением без повреждения кожного покрова. С помощью специализированного прибора врач-онколог мгновенно оценивает распределение меланина, особенности сосудистого рисунка и микрорельеф ткани, определяя потенциальную опасность.

Процедура занимает всего несколько минут, проходит абсолютно безболезненно и не требует никакой предварительной подготовки. Во время осмотра эксперт фиксирует снимок подозрительного участка, чтобы в будущем отслеживать его состояние. Подобная диагностика жизненно необходима людям с большим количеством родинок, светлой кожей или наследственной склонностью к онкологическим заболеваниям.

Надежная защита от коварного ультрафиолета не ограничивается банальным нанесением крема с высоким фактором SPF. Важно понимать, что даже в пасмурную погоду опасные лучи легко проникают сквозь облака и воздействуют на эпидермис. Поэтому ношение головных уборов, легкой одежды из плотных натуральных тканей и правильный выбор времени для прогулок должны стать обязательным правилом.

Врачи призывают навсегда отказаться от стремления получить шоколадный загар любой ценой. Коже требуется постепенная адаптация к солнцу, регулярные перерывы в тени и достаточный питьевой режим. А людям с множественными родинками стоит взять за правило посещать дерматолога или онколога дважды в год — перед началом пляжного сезона и сразу после его завершения.

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18 августа 2026, 17:24
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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