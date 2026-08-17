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Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО

Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО
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Столичный сектор пищевой промышленности пополнился передовым предприятием полного цикла, способным выпускать до 100 тонн готовой продукции в сутки.

"Москва — лидер среди регионов России по динамике роста выручки пищевой промышленности. В городе около 360 предприятий этой отрасли, на них трудятся свыше 65 тысяч человек. Продукция пользуется спросом по всей России. Так, молочные продукты и кондитерские изделия поставляли в 77 регионов, колбасные — в 81, рыбную продукцию — в 75. Постоянно растут поставки за рубеж. Среди ключевых направлений: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан", — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Пищевая отрасль столицы демонстрирует высокую динамику развития. За последние пять лет объем выручки московских предприятий пищевой промышленности увеличился почти на 80 процентов и по итогам 2025 года достиг 858 миллиардов рублей. По этому показателю город занимает второе место в России. По прогнозам аналитиков, к 2030 году выручка производителей пищевой продукции и напитков может вырасти еще на 45 процентов, превысив 1,2 триллиона рублей. Столичные товары поставляются во все регионы страны, а также активно экспортируются за рубеж: в 2025 году объем продовольственного экспорта вырос на 19 процентов, а за первые пять месяцев 2026 года увеличился еще на 16,6 процента.

Важным шагом в дальнейшем расширении производственного потенциала города стало открытие нового высокотехнологичного комплекса в Западном административном округе на Рябиновой улице. Объект стал первой собственной фабрикой-кухней полного цикла для ресторанного бренда "Кофемания". Проект реализован в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов (МаИП), благодаря которому город предоставил землю под строительство по льготной ставке один рубль в год, а Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал инвестиционный кредит. Общие инвестиции в строительство и оснащение площадки составили 4,45 миллиарда рублей, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было оформлено 28 июля 2026 года.

Новый комплекс площадью 13,4 тысячи квадратных метров состоит из производственного и административного корпусов. На предприятии создано 530 рабочих мест. Фабрика оснащена 300 единицами современного оборудования, роботизированными линиями и системами контроля качества. Здесь применяются технологии су-вид и шоковой заморозки, позволяющие сохранять свежесть и полезные свойства продуктов без применения искусственных добавок. Мощность предприятия достигает 100 тонн продукции в сутки, что обеспечивает потребности ресторанов сети в столице и Подмосковье.

Кадровый потенциал для развивающейся пищевой отрасли Москвы обеспечивают профильные учебные заведения. Подготовку специалистов ведут 11 городских колледжей и ведущие высшие учебные заведения, среди которых Российский биотехнологический университет, МГУТУ имени К.Г. Разумовского и РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Кроме того, краткосрочное обучение по рабочим профессиям сферы гостеприимства и питания организует центр "Профессии будущего" на территории ОЭЗ "Технополис Москва".

Создание новых площадок на базе механизма МаИП является частью комплексной стратегии развития московской промышленности. Всего в столице работает более 4,7 тысячи промышленных предприятий, где занято почти 760 тысяч человек. Инвестиции в обрабатывающие отрасли столицы в 2025 году составили 480,3 миллиарда рублей, а к 2030 году, как ожидается, этот показатель достигнет 930 миллиардов рублей, обеспечивая постоянный приток инноваций и создание новых рабочих мест.

Шоу-бизнес в Telegram

17 августа 2026, 16:58
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

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