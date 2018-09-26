Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Сериал, во многом отражающий целую эпоху, вышел в эфир НТВ в 2005 году. "Ментовские войны" собрали целую армию поклонников.
Действие фильма о борьбе с оборотнями в погонах разворачивается в начале нулевых. Оперативник майор Роман Шилов (Александр Устюгов) вступает в бой с криминалом в Петербурге. Оказывается, что гниль дошла до самой верхушки прокуратуры, ГУВД, ФСБ, армии, ФСКН и ФСИН. Принципиального и честного майора из "Ментовских войн" пытаются скинуть с должности, чтобы он не мешал злодеям, но он не сдается.
Полюбился сериал зрителям и за яркий состав. В "Ментовских войнах" представлены персонажи в лучших традициях "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы".
Не обошлось на съемках киносаги и без казусов. Так, в 11-м сезоне случилось ЧП: в кадре нужен был проезд авто с брызгами по лесной дороге. Локация была подготовлена командой "Ментовских войн" заранее, но когда машину начали снимать, джип увяз по крышу в грязи. Оказалось, там были грунтовые воды. В результате из соседней деревни пришлось экстренно вызывать два трактора, сообщает Teleprogramma.pro.
Отметим, за 13 лет в эфир вышло 11 сезонов проекта и еще пять спин-оффов. Общее количество серий проекта – 164, что составляет 127 часов эфирного времени. Главный герой "Ментовских войн" майор Шилов в итоге дослужился до начальника криминальной полиции ГУ МВД. Сценарий "Ментовских войн" составляет 7620 страниц.
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