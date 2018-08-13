Названа причина смерти звезды "Улиц разбитых фонарей"

Заболевание сердечно-сосудистой системы стало причиной смерти известного актера театра и кино Анатолия Узденского. О дате прощания и похорон пока не сообщается.

Большой потерей назвал уход из жизни Узденского известный актер Валентин Гафт. "Это был талантливейший и интереснейший человек. Это большая потеря для всех нас", —прокомментировал он известие о кончине своего коллеги.

Актер Василий Мищенко выразил соболезнования в связи со смертью Узденского. Он отметил, что тот был тихим, не привлекал к себе особого внимания. "Жил тихо, мирно, работал много. Снимался, играл в спектаклях", – вспомнил Мищенко.

12 августа в возрасте 66 лет скончался актер театра "Современник" Анатолий Узденский. Смерть настигла артиста в родном Новосибирске, куда он уехал на время отпуска. Узденский играл в сериалах "Однажды в Ростове", "Кровавая барыня", "Ментовские войны", "София", "Воронины". Фильмов и сериалов на счету актера более 50.

На сцену "Современника" Узденский выходил в спектаклях "Джентльмен", "Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы", "Три сестры". Однако большинству россиян артист запомнился по роли Апостола в сериале "Ментовские войны". Именно ее чаще всего называют в соцсетях, когда речь заходит об Узденском, отмечает РИА ФАН.

Народный артист Валентин Гафт напомнил, что Узденский – не единственный артист, скончавшийся на прошлой неделе. "Полоса нехорошая пошла – каждый день кто-то уходит. Дегтярева, Брусникин, теперь еще и Узденский", – заявил Гафт.

Народная артистка России, актриса московского театра "Современник" Тамара Дегтярева ушла из жизни в минувший четверг, 9 августа. Как рассказали в театре, последние годы она много болела. В тот же день скончался актер, режиссер и художественный руководитель театра "Практика" Дмитрий Брусникин. В театре рассказали, что причиной смерти стала долгая болезнь.