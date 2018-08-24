Юный россиянин победил на "Евровидении"

Пианист из России Иван Бессонов одержал победу на XIX конкурсе молодых исполнителей классической музыки Eurovision Young Musicians. Музыканту всего 16 лет, передает "360".

Юноша уже высказался о своем триумфе. "Победа на конкурсе еще не означает, что можно расслабиться", – заявил Иван, отметив, что после возвращения в Россию примет участие в фестивале Дениса Мацуева "Звезды на Байкале".