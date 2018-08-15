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Культура

Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"

Кадр из сериала "Каменская-1" (1999-2000)
В Минске скончался актер Николай Кириченко. 72-летний артист так и не смог побороть тяжелое заболевание.
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Несмотря на болезнь, актер продолжал выходить на сцену. Он до самой смерти был предан любимому делу. "Играл и работал до последнего вздоха", – сообщается на официальной странице в Facebook Национального академического театра имени Янки Купалы.

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Несколько дней назад Кириченко видели на съемочной площадке телесериала. Лента, название которой пока не разглашается, стала последней работой артиста.

Прощание с Кириченко пройдет в Минске, в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, 16 августа. Начало траурной церемонии – в 10:00. Похоронят актера на Восточном кладбище, передает "360".

Коллеги скорбят о Николае Михайловиче. "Мы хорошо общались, я знал его семью, его хобби, он был человеком очень разносторонним. Любой вопрос о политике, экономике, искусстве, литературе – он все знал, и мы его даже называли Знайкой. Но в первую очередь разносторонняя натура проявлялась на сцене – от трагических ролей до комических и театральных капустников", – рассказал радио "Sputnik Беларусь" артист Евгений Крыжановский.

Николай Кириченко получил известность после выхода сериала "Каменская" – он исполнил роль Иштвана Бартоша, пишет RT. Всего на счету артиста более 50 ролей в кино. Он снялся в фильмах "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Журов-2", "Доктор Смерть" и "Охота на гауляйтера".

15 августа 2018, 11:52

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