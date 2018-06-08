Киру Муратову похоронили в Одессе

Похороны режиссера
и сценариста Киры Муратовой прошли в Одессе на Таировском кладбище, сообщает сайт
"Комсомольская правда". В церемонии прощания приняли участие только
родственники и ближайшие знакомые усопшей. Именно об этом просила Муратова в своем
завещании: не устраивать пышных траурных церемоний и публичных мероприятий.
Напомним, что режиссер скончалась на 84-м году жизни. Она создала порядка 20 картин. Среди самых известных – "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Долгие проводы".
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