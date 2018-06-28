Покойный певец устроил драку на собственных похоронах

В Сеть попал посмертный клип хип-хоп-исполнителя XXXTentacion, снятый незадолго до гибели артиста. По сюжету видео герой хочет "похоронить собственных демонов" и начать новую жизнь.

Поклонники рэпера отмечают, что клип получился пророческим. Перед смертью артист наполнил новую работу философскими посланиями самому себе. По сюжету клипа главный герой в исполнении XXXTentacion приходит на собственные похороны и начинает драться с восставшим из гроба телом, в итоге побеждая его. Таким образом, музыкант хотел показать, что он вырос и хочет избавиться от груза прошлых ошибок.

Стоит отметить, что сингл SAD!, на который был снят клип, после смерти рэпера поднялся на первую строчку рейтинга Billboard Hot 100. Напомним, что 18 июня 2018 года Джасей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXTentacion, был застрелен в своем автомобиле. По предварительной версии, он стал жертвой вооруженного ограбления во Флориде. Главный подозреваемый в преступлении уже задержан.