Названы претенденты на "Оскар"
Американские кинокритики из издания Variety уже сейчас начали беспокоиться о том, кто же поборется за "Оскар" в будущем году. Составленный ими перечень включил картины, которые вышли в прокат с 1 января по 30 июня 2018 года.
На звание лучшего режиссера, по мнению кинокритиков, претендует Хлоя Чжао ("Наездник"). Упомянуты и другие претенденты на эту премию: Райан Куглер за "Черную Пантеру", Ари Астер за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было" и Пол Шредер за "Первую реформаторскую церковь".
Главная роль в картине "Первая реформаторская церковь", считают эксперты, делает главным кандидатом на звание лучшего актера Итана Хоука. В числе претендентов – Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было"), Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик"), Брэйди Жандро ("Наездник") и Бен Фостер ("Не оставляй следов").
В номинации "Лучшая актриса" специалисты выделили
Тони Коллетт ("Реинкарнация"). Претендентами названы Эмили Блант
("Тихое место"), Лесли Манн ("Секса не будет!!!"), Оливия
Кук ("Чистокровные") и Вера Фармига ("Границы").
Лучшим актером второго плана эксперты назвали Майкла Б. Джордана ("Черная Пантера"), а в номинации "Лучшая актриса второго плана" отмечена Кэтрин Ньютон ("Секса не будет!!!"). Среди претендентов на эти звания – Бенисио Дель Торо ("Убийца-2"), Хью Грант ("Приключения Паддингтона – 2"), Летишиа Райт ("Черная Пантера") и Томасин Маккензи ("Не оставляй следов").
Лучшим фильмом, по мнению экспертов издания, достойна стать картина "Тебя никогда здесь не было". В числе претендентов назвали ленты "Первая реформаторская церковь" с Итаном Хоуком в роли священника, "Черная Пантера", а также ковбойскую драму "Наездник" и фильм ужасов "Реинкарнация". Эксперты напоминают, что впереди – осень, на экраны выйдет немало картин, так что список может измениться.
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