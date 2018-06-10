Поэт-песенник Андрей Дементьев экстренно госпитализирован

В одну из московских клиник срочно доставлен Андрей Дементьев. У 89-летнего поэта и телеведущего проблемы с работой внутренних органов, передает РЕН ТВ.

Андрей Дементьев издал более 50 сборников стихов. Его произведения, положенные на музыку, стали хитами. Среди наиболее известных работ Дементьева – "Яблоки на снегу", "А мне не надо от тебя", "Натали", "Мы навек любовью ранены".