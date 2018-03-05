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Гильермо дель Торо получил "Оскар" за лучшую режиссуру

прочитано 331 раз

За "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" боролись Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Пил ("Прочь"), Грета Гервиг ("Леди Берд"), Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить") и Гильермо дель Торо ("Форма воды"). Награда досталась мексиканцу. 

С "Формой воды" Дель Торо собрал все возможные награды, среди которых, "Золотой глобус", BAFTA и премия Гильдии режиссеров.

5 марта 2018, 07:24

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