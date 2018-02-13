Мединский нажаловался на "50 оттенков"

Фильм "50 оттенков свободы" стал одной из главных тем на совещании министра культуры России Владимира Мединского и вице-премьера Ольги Голодец. Министр заявил, что голливудский фильм стал причиной провала российских картин в прокате.

"Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети, естественно, это невидимая рука рынка, они ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате", – заявил Мединский.

В декабре министр выступил с предложением запретить выделять более 35% сеансов на один фильм, передает "360". На совещании Мединский обратился к Голодец с просьбой поддержать этот законопроект. Он также отмечает, что за рубежом существует практика защиты отечественных продуктов антимонопольным законодательством, но в России Минкультуры пока "не нашло понимание с ФАС".

В прошлом министерство уже выступало с инициативами в отношении иностранных кинолент. В 2014 году ведомство попыталось ввести квоту в 20% российских фильмов в кинотеатрах. В 2017 году Владимир Мединский предложил установить разные цены на билеты на отечественные и зарубежные фильмы. По состоянию на сегодняшний день инициативы не реализованы.

Также глава Минкульта попросил увеличить поддержку отечественного кинопрома, напомнив, что в 2018 году выходят ленты "Суворов" и "Гофманиада" от "Союзмультфильма".

"50 оттенков свободы" – заключительная часть трилогии "50 оттенков серого", основанной на одноименном романе американской писательницы Э.Л. Джеймс. Фильм вышел в российских кинотеатрах 8 февраля. Лента стала лидером проката в России и СНГ, собрав 359 миллионов рублей за первый уик-энд. Результаты отечественных лент скромнее: фильм "Селфи" в первые выходные собрал 118 миллионов рублей, "Женщины против мужчин" – 63 миллиона, "Zомбоящик" – 1,4 миллиона.