Народный артист Украины погиб при пожаре

В Тернополе в собственной квартире при пожаре погиб народный артист Украины Петр Ластивка, передает РИА ФАН. Актеру было 96 лет. Возгорание началось с короткого замыкания.
За свою карьеру Петр Ластивка исполнил более 100 ролей в театре. Он служил в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах, а в Тернопольском драмтеатре стал настоящей легендой.
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