Разговоры москвичей стали записывать

Спектакли в жанре вербатима, полностью состоящие из реальных монологов и диалогов обычных людей, перепроизносимых актерами, чрезвычайно популярны. Они регулярно номинируются на престижную театральную премию "Золотая маска". Тут вспоминается и "День города" Воронежского каменного театра, где речь идет про жителей "столицы Черноземья", и "Мирение. Телеутские новеллы" Кемеровского театра драмы имени Луначарского, драматурги которого отправились в этноэкспедицию в село Беково. Теперь настала очередь Москвы.



"Москва. Дословно" – спектакль студентов второго курса ГИТИСа, которые учатся в мастерской Миндаугаса Карбаускиса. Он даже идет в репетиционном зале театра имени Маяковского, словно предупреждая, что играют еще не состоявшиеся, а только делающие первые шаги актеры. При этом идет с аншлагами – билеты проданы на несколько месяцев вперед, чем могут похвастаться не все постановки на основной сцене с участием народных и заслуженных артистов. И объяснений тут несколько.



Во-первых, ставил спектакль молодой режиссер Никита Кобелев, с приходом которого театр словно обрел новую жизнь. В "Маяковке" он ставит уже девятый спектакль. Его постановки "Человек, который принял жену за шляпу" и "Бердичев" критика оценила очень высоко, причислив Никиту к лучшим режиссерам столицы.

Во-вторых, эти студенты – действительно талантливые ребята. Многие (Максим Наумов, Ольга Пипченко, Иван Ковалюнас) играют в спектакле две-три разнохарактерные роли.

А теперь самое главное. "Москва. Дословно" – это спектакль про всех нас, жителей огромного города. Проблемы, разочарования, радости, стремления – за два часа сценического времени вполне можно понять, чем живут коренные москвичи и гости столицы. В двух десятках новелл они грустят по безвозвратно уходящему старому городу и ищут его следы ("Кафе "Маяк"), устают от большого числа людей ("Рижский рынок"), приходят к Богу ("Храм Кришны"), страдают от расстройства личности (Artplay), скучают по малой родине ("Девушка из Оренбурга"), балуются наркотиками (Парк "Горка"), рассуждают об имперском величии страны ("Новый Манеж"), становятся жертвами аферистов ("Арбат"), спорят об отношении к Украине ("Сквер на Сретенке") …

У молодых актеров было задание: они ходили по Москве, общались с горожанами и записывали эти разговоры. Ностальгируете ли по СССР? Помните ли первую любовь? О чем мечтаете? Ответы на самые вопросы наполнены глубиной, иронией, грустью, а также мудростью, о которой не пишут в газетах.

Режиссер всячески подчеркивает документальность услышанных и переданных актерами историй. Это и указание конкретных адресов (Куусинена, 19а, Арбат, 45, подземный переход у Охотного Ряда, клуб Gipsy), и фотографии мест, где приходили интервью, и снимки собеседников.

Москва – огромная, сложная, быстрая, манящая, гулящая. Ее душу в спектакле все не могут понять Анна из Сербии и гастарбайтер. Здесь выживает уличный художник и испытывают счастье от найденного мобильника подростки. В постановке Кобелева каждый зритель найдет что-то созвучное собственному ощущению Белокаменной.

Саундтреки – психоделическая баллада "Транквилизатор" Цоя и "Кактус" Мамонова. И это символично, ведь тексты и смысл этих композиций (неочевидные, спорные, но такие захватывающие!) созвучны тому, чем живет наша столица. Москва, которую мы теперь знаем "дословно".