Умершая от рака Людмила Рюмина скрывала мужа

Выяснились новые, шокирующие подробности о личной жизни умершей от рака певицы Людмилы Рюминой. Оказывается, женщина была замужем, однако никто из ее окружения этого не знал.

По словам коллег и друзей Рюминой, она всегда шутила, что "замужем за работой". И действительно, близкие люди в ее окружении до недавнего времени были уверены, что женщина была одинока.

Однако племянница и крестная дочь артистки Лариса в эфире программы "Ты не поверишь!" рассказала о том, что у Рюминой был муж, передает сайт НТВ.Ru. Родственница певицы полагает, что именно законному супругу Людмилы теперь и достанутся ее квартиры и драгоценности.

При этом, Лариса не стала раскрывать имя мужа своей знаменитой тети, посчитав, что у Рюминой, видимо, были причины его скрывать. Друзья и коллеги артистки переживают из-за того, что доверчивая женщина могла попасть под влияние нечистого на руку мужчины. Однако племянница Рюминой считает, что певица просто не хотела делиться с окружающими своим денским счастьем.

Напомним, 31 августа народная артистка России Людмила Рюмина умерла в Боткинской больнице в Москве в возрасте 68 лет, успев отпраздновать с близкими свой день рождения. С тяжелой болезнью, поразившей в итоге весь организм, Людмила Рюмина боролась длительное время. Известно, что у певицы был рак.

Прощание с Людмилой Рюминой состоится 4 сентября в основанном ею фольклорном центре. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.