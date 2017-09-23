В Грузии похоронили Зураба Соткилаву

Прославленного оперного певца Зураба Соткилаву похоронили Сабурталинском кладбище в Тбилиси. Церемония прощания с артистом прошла в Государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.
На траурном мероприятии присутствовал и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Гроб с телом покойного выносили из здания под аплодисменты, передает "Интерфакс".
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