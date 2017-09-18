Певец Зураб Соткилава умер от рака

Знаменитый оперный певец Зураб Соткилава умер в Москве. Он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца", – цитирует ТАСС генерального директора Большого театра Владимира Урина. Оперный певец, страдавший от опухоли поджелудочной железы, скончался в возрасте 80 лет.

Ранее Dni.Ru писали о госпитализации народного артиста СССР. Это случилось в апреле 2017 года. "Да, я в больнице. Пока еще ничего сам не знаю", – заявил тогда Соткилава.

В 2015-м певец рассказал, что победил рак, от которого лечился в Германии: "Я себя чувствую хорошо. Буквально вчера закончил химиотерапию, был обследован. Были и компьютерная томография, и анализ крови – все чисто. За время этой болезни и процедур я получил огромное количество пожеланий, много свечей было зажжено в церквях, люди помолились за меня, и я благодарю всех. Я победил рак, но эта болезнь, правда, коварна, и где она выскочит, никто не знает".

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. Планируя связать свою жизнь с футболом, играл за сухумский "Динамо", потом за тбилисский "Динамо". Получив серьезные травмы, оставил спорт и решил заняться музыкой. После окончания Тбилисской консерватории выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском Ла Скала.

С 1973 года Соткилава стал выступать в Большом, начав с партии Хосе в опере "Кармен". В последние годы артист занимался преподавательской деятельностью в Московской консерватории и оказался талантливым педагогом. Именно он воспитал таких звезд сцены, как Владимир Богачев и Владимир Редькин.