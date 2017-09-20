Грудь новой Лары Крофт разочаровала фанатов
Вероятно, поклонники картины так и не смогли смириться с тем, что Анджелина Джоли больше не играет Лару Крофт, образ которой отличался нарочитой сексуальностью – пышная грудь, облегающая одежда, длинная коса. В новом фильме главная героиня выглядит как самая обычная девушка, что стало неприятным разочарованием для фанатов франшизы.
Под роликом, опубликованном на видеохостинге YouTube, они оставили множество разочарованных комментариев. "Лара Крофт без груди... Что это за чушь!", "Ребят, а где же грудь", – написали расстроенные пользователи.
Состоялась новая встреча родных покойной певицы с ее сыном
Актриса призналась, что у нее не было времени ни на что
Фолловеры восхитились снимком из прошлого века
Телеведущая отказалась быть марионеткой в чужих руках