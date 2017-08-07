Куда исчезли подаренные Пугачевой миллионы Зельдина

Вот уже полгода, как вокруг наследства актера Владимира Зельдина ходят многочисленные споры. Прямых наследников у артиста и его жены не было, как не было и особого имущества – лишь двухкомнатная квартира. Вместе с тем, у пары осталась значительная сумма денег, подаренная когда-то Аллой Пугачевой.

Первоначально считалось, что единственное, чем владели Владимир Зельдин и Иветта Капралова – это двухкомнатная квартира площадью 42 квадратных метра в Никоновском переулке и автомобиль. Однако сейчас выяснилось, что у них остались семь миллионов рублей, подаренные на 100-летие актера Аллой Пугачевой и другими его друзьями.

В 2015 году, на следующий день после празднования юбилея, певица прислала Зельдину коробку с деньгами. Пугачева не хотела огласки, а потому не стала вручать подарок лично, передает Eg.ru со ссылкой на директора актера Ларису Гончарову.

По словам женщины, Примадонна с большим уважением относилась к Зельдину, который в столь преклонном возрасте продолжал активно выступать. "Когда нам позвонили и сказали, что везут подарок, мы не знали, какой. Решили: "Ну, подарок и подарок". А когда коробку открыли, ахнули. Там лежали пачки евро на сумму больше миллиона рублей", – рассказала Гончарова.

После смерти Зельдина его супруга указала в завещании квартиру и машину, а вот распорядиться подарком Пугачевой не успела. В итоге, миллионы были переданы на хранение подруге Иветты – адвокату Юлии Волковой.

"Сначала та говорила, дескать, денег никаких нет, но когда я показала расписку о передаче этих денег, она пообещала их вернуть после окончания наследственного дела. Вот на подарок Пугачевой и сделали бы памятник на могиле великого артиста!", – отметила директор Зельдина.

