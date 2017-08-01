Злой муж зашипел на Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко рассказала о том, как проходят ее совместные выступления с супругом и чем она собирается заняться после завершения карьеры. Артистка также призналась, что не приемлет диеты и не собирается худеть.

По словам Анны Нетребко, с Юсифом Эйвазовым они давно стали отличным тандемом не только в жизни, но и на сцене. Однако иногда забавные ситуации все же происходят.

"До сих пор вспоминаю генеральную репетицию оперы "Адриана Лекуврер". Мы в костюмах, в гриме. Юсиф пытается меня поцеловать и шипит в ухо: "Ты чего отворачиваешься?" "У меня помада!" – говорю. "А с другими так целовалась!" Мы разошлись тут же, на сцене. Он был злющий!" – цитирует Нетребко сайт "Комсомольская правда". Певица добавила, что с тех пор пользуется особо устойчивой помадой.

Нетребко обожает много готовить и не приемлет диеты. "Никогда не худела и не собираюсь! Да, у меня иногда полнеют щеки, а потом обратно худеют. Цели сбросить вес у меня нет. Главное – правильно питаться. Для своих лет, думаю, я прилично выгляжу", – заявила оперная дива.

Она призналась, что после завершения карьеры хотела бы стать домохозяйкой: "Но такой... очень активной. Стану организовывать различные партии, мутить жизнь вокруг себя. Или, может быть, устроим с Юсифом бесконечный прощальный тур".

Артистка любит вести страницы в соцсетях и предпочитает делиться с интернет-пользователями только хорошим. "Мои подписчики – в основном женщины, русские. Я хочу доставить им радость, поддержать", – отметила она.

Рассказала Анна и о своем особенном сыне (у него аутизм). По ее словам, Тьяго – очень общительный мальчик, который обожает путешествовать. Осенью он поедет учиться в школу для обычных детей в Вене.