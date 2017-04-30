У Нетребко с мужем страшнейший брачный контракт

Звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов рассказали о совместной жизни. Cупруги составили брачный контракт с довольно суровыми условиями. Впрочем, они уверены, что документ никогда им не понадобится.

В интервью журналу OK! Юсиф Эйвазов подтвердил, что при заключении брака они с Анной Нетребко заранее обговорили и закрепили на бумаге все условия. "Страшнейший просто контракт", – заметил певец. "Совсем не в его пользу, бедный Юсиф. Такой брутальный контракт, венский такой, австрийский контракт, все права – у женщины", – подтвердила оперная дива.

Впрочем, сам Юсиф не видит в сложившейся ситуации ничего необычного. "Во всем мире все законы, конечно же, защищают женщину с ребенком", – сказал он. "Рассчитываем жить долго и счастливо и думаем, что этот брачный контракт никогда нам не понадобится", – добавил Юсиф.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Апр 28 2017 в 4:43 PDT

Тенор признался, что сам настоял на заключении контракта. "Начались вот эти разговоры, что, мол, у Ани есть собственность, а у тебя нет. Так что я настоял на том, чтобы этот брачный контракт был подписан, и все сразу успокоились", – рассказал он.

Действительно, Анна Нетребко еще семь лет назад приобрела квартиру в Вене. До сих пор певица выплачивает за нее кредит, но теперь ей помогает Юсиф. "Для меня это была важная составляющая, потому что, раз мы семья, мы обязаны все делать вдвоем", – подчеркнул он.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Апр 25 2017 в 4:32 PDT

"Когда мы познакомились, жизнь у Ани в Вене уже была налажена. А я жил в Милане. Но не будут же они с Тьяго перебираться в Милан? Проще было одному человеку переехать сюда. И, естественно, мы сразу договорились, что за все будем платить вместе", – вспомнил Юсиф.