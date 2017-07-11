Вся правда о похудении и резкой смене имиджа Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко в эксклюзивном интервью для издания Dni.Ru раскрыла секреты своей красоты. Фигуристая артистка рассказала, почему внезапно стала блондинкой и кто отвечает за ее яркие наряды.

Некоторое время назад светские издания раструбили новость о том, что Нетребко якобы очень сильно похудела. Журналисты всерьез забеспокоились, уж не морит ли себя голодом всемирно известная российская оперная певица.

Еще раньше Анна кардинально сменила имидж. Всю жизнь она была знойной брюнеткой и вдруг перекрасилась чуть ли не в блондинку. Несколько месяцев она проходила шатенкой, а затем ее локоны стали заметно светлее. Теперь многочисленные поклонники с трудом узнают свою голосистую любимицу и уговаривают ее восстановить прежний оттенок волос.

"Все пишут: "Зачем?! Назад давайте". Муж просит вернуть темный цвет. Просто я так долго была брюнеткой, что новый цвет мне пока нравится. Я мягче стала. Надоест – уберу. Может, к осени темнее стану, а летом похожу блондинкой", – поделилась с Dni.Ru своими планами Нетребко.

Информацию о жесткой диете артистка категорически опровергла. "Никакого похудения не было. Не худела и не собираюсь. Я такая всегда была. У меня просто иногда полнеют щеки, а потом худеют. Никаких у меня нет диет. Я против этого", – эмоционально заявила Анна.

Они с супругом, оперным певцом Юсифом Эйвазовым, не голодают. "Мы питаемся нормально. У меня нет цели похудеть. Я для своих лет прилично выгляжу. Я против диет. Зачем всем быть одинаковыми?" – недоумевает артистка.

Нетребко активно занималась спортом в юности. "Шесть лет – акробатикой, два года – легкой атлетикой и баскетболом. Больше не надо, хватит! Я стараюсь просто ходить по городу, когда есть силы. Плаваю иногда. Но у меня нет сил, потому что большие физические нагрузки во время пения, мы теряем килограмма по два за спектакль", – рассказала Анна.

Зашел разговор и об одежде. В обычной жизни певица предпочитает яркие, жизнеутверждающие наряды. "У меня нет никаких стилистов, я все делаю сама. Некоторые сценические платья мне шьют, некоторые покупаю сама. Мне трудно подобрать, потому что во время пения размер грудной клетки меняется на десять сантиметров, поэтому я не могу петь в затянутых платьях, – объяснила Нетребко. – Мне нужны свободные модели, и чтобы они хорошо выглядели".

На красных дорожках Анна предпочитает появляться в оригинальных нарядах. "Я давно уже сказала, что классический стиль не люблю. Могу надеть, но крайне редко. Мне нравятся навороты. Люблю одеваться современно, интересно. Мне нравятся неадекватные дизайнеры. Я смешиваю. Мне нравится смешение стилей. Сама хожу по магазинам, смотрю, что мне идет. Мне может нравиться какой-то стиль, но если он мне не идет, я не надену. Ну и учитываю возраст", – отметила певица.

Супруг артистки Юсиф Эйвазов, принимавший участие в интервью, признался, что в вопросе стиля он привык доверять специалистам. "У меня есть ребята из Братиславы. Очень хорошие. Они шьют красивые фраки и концертные костюмы. Яркие, любого цвета. Очень их люблю. Они правильно угадали мою фигуру и умудряются сделать так, что я на фотографиях выгляжу на десять килограммов меньше, – с восторгом рассказал артист. – Поэтому я за них держусь".

К слову, во время беседы корреспондент Dni.Ru поинтересовался у супругов, есть ли у них в шоу-бизнесе друзья, на которых можно положиться. "Положиться нельзя ни на кого! – убеждена Анна. – Друзья есть, но больше приятели".

"Это люди нейтральные, – добавил Юсиф. – У Ани – свои, у меня – свои. Есть несколько человек, которые знают абсолютно все, с которыми я могу говорить обо всем. Дружба – это же интим, ведь другу можешь рассказать все, поэтому их не может быть много. Друзей не может быть 100. И еще у нас есть хорошие профессиональные отношения. Среди коллег есть очень хорошие люди".





Напоследок артисты поделились своим мнением по поводу недавнего "Евровидения". В этом певческом состязании одаренные Юсиф и Анна участвовать не собираются, а ведь легко могли бы всех участников положить на лопатки.

"Я считаю, что этот конкурс настолько политизирован! Мне это неинтересно абсолютно", – отмахнулся от "Евровидения" Эйвазов. Нетребко поддержала мужа: "Это все ужасно было. Никто не был против того, что в прошлом году победила Украина, но нельзя было им лбами сталкивать два государства. Ну шла Австралия на победу, это было явно, ну дайте вы ей выиграть! Не надо специально стравливать два народа. И так плохая ситуация. А они сделали все, чтобы было вот так. Не нужно нам это "Евровидение".