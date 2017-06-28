Пять самых кровавых фильмов про маньяков
"Сплит" (2017)
Прелесть этого триллера в том, что сначала он кажется совсем не страшным, а даже наоборот забавным. Но с каждой минутой напряжение и ужас растут, как и количество крови на экране...
Герой "Сплита" страдает от синдрома множественной личности: в нем уживаются аж 23 совершенно разных человека. Однажды он похищает с парковки трех девочек-подростков, а затем сообщает своему психотерапевту, что очень скоро миру явит себя еще одна его личность по имени Зверь...
"Пила: Игра на выживание" (2004)
Еще одна картина о маньяке-убийце прочно вошла в список лучших кровавых триллеров. Сюжетные линии страшные, неожиданные, а потому лента смотрится на одном дыхании. Фильм начинается с того, что два мужчины обнаруживают себя прикованными цепями в логове маньяка.
В комнате находится также труп еще одного человека и диктофон, который вещает: "Если ты хочешь спасти свою жену и детей, убей другого". Но времени очень мало...
"Из ада" (2001)
"Из ада" – одна из самых лучших экранизаций старинной лондонской легенды о серийном маньяке Джеке Потрошителе с Джонни Деппом в главной роли. Действие триллера разворачивается в конце XIX века в столице Великобритании. Город сотрясает волна жестоких убийств девушек легкого поведения, и инспектор Фред Эбберлайн (Джонни Депп) начинает расследование.
"Семь" (1995)
Этот триллер в стиле неонуар отличается не только захватывающим сюжетом, но и потрясающим звездным составом. Главные роли в картине исполнили: Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси. По сюжету два детектива расследуют череду жестоких преступлений. Однако не сразу они находят нужную ниточку...
"Молчание ягнят" (1991)
Нельзя обойти вниманием настоящую классику фильмов о маньяках – "Молчание ягнят". Конечно, сейчас с появлением новых спецэффектов и приемов режиссуры лента несколько поблекла, однако в свое время она произвела настоящий фурор в кинематографе. Но любителям жанра непременно стоит ее посмотреть, хотя бы из-за потрясающей игры Энтони Хопкинса, сумевшего реалистично изобразить умного и изощренного маньяка.
В центре сюжета – расследование серии убийств молодых женщин, которое ведет детектив Кларисса Старлинг. Чтобы выйти на след преступника, девушка отправляется в тюрьму строгого режима на встречу с жестоким маньяком-людоедом. Кларисса считает, что он поможет ей лучше понять психологию того, кого она ищет...
Эксперты проанализировали сложные отношения четы
Певица проводит время в Италии
Неверным мужьям будет грозить домашний арест
Об этом рассказал адвокат стритрейсерши