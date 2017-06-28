Пять самых кровавых фильмов про маньяков

28 июня, ровно 20 лет назад, произошел один из самых жутких боксерских поединков в истории: Майк Тайсон во время боя с Эвандером Холифилдом откусил сопернику ухо. Жестокость прославила спортсмена на весь мир, а кого-то из режиссеров, возможно, вдохновила на творчество. Dni.Ru решили вспомнить самые кровавые и страшные фильмы про маньяков.

"Сплит" (2017)

Прелесть этого триллера в том, что сначала он кажется совсем не страшным, а даже наоборот забавным. Но с каждой минутой напряжение и ужас растут, как и количество крови на экране...

Герой "Сплита" страдает от синдрома множественной личности: в нем уживаются аж 23 совершенно разных человека. Однажды он похищает с парковки трех девочек-подростков, а затем сообщает своему психотерапевту, что очень скоро миру явит себя еще одна его личность по имени Зверь...

"Пила: Игра на выживание" (2004)

Еще одна картина о маньяке-убийце прочно вошла в список лучших кровавых триллеров. Сюжетные линии страшные, неожиданные, а потому лента смотрится на одном дыхании. Фильм начинается с того, что два мужчины обнаруживают себя прикованными цепями в логове маньяка.

В комнате находится также труп еще одного человека и диктофон, который вещает: "Если ты хочешь спасти свою жену и детей, убей другого". Но времени очень мало...

"Из ада" (2001)

"Из ада" – одна из самых лучших экранизаций старинной лондонской легенды о серийном маньяке Джеке Потрошителе с Джонни Деппом в главной роли. Действие триллера разворачивается в конце XIX века в столице Великобритании. Город сотрясает волна жестоких убийств девушек легкого поведения, и инспектор Фред Эбберлайн (Джонни Депп) начинает расследование.

"Семь" (1995)

Этот триллер в стиле неонуар отличается не только захватывающим сюжетом, но и потрясающим звездным составом. Главные роли в картине исполнили: Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси. По сюжету два детектива расследуют череду жестоких преступлений. Однако не сразу они находят нужную ниточку...

"Молчание ягнят" (1991)

Нельзя обойти вниманием настоящую классику фильмов о маньяках – "Молчание ягнят". Конечно, сейчас с появлением новых спецэффектов и приемов режиссуры лента несколько поблекла, однако в свое время она произвела настоящий фурор в кинематографе. Но любителям жанра непременно стоит ее посмотреть, хотя бы из-за потрясающей игры Энтони Хопкинса, сумевшего реалистично изобразить умного и изощренного маньяка.

В центре сюжета – расследование серии убийств молодых женщин, которое ведет детектив Кларисса Старлинг. Чтобы выйти на след преступника, девушка отправляется в тюрьму строгого режима на встречу с жестоким маньяком-людоедом. Кларисса считает, что он поможет ей лучше понять психологию того, кого она ищет...