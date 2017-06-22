Кражу 677 млн Табакова повесили на тестя Кириленко

Следственный комитет России объявил в розыск экс-предправления банка "Клиентский" Андрея Лопатова, который является тестем известного баскетболиста Андрея Кириленко. Предпринимателя подозревают в хищении средств кредитной организации.

Расследование дела о хищении 677 миллионов рублей у руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова приняло новый, неожиданный поворот. По подозрению в краже денег разыскивается Андрей Лопатов, бывший председатель правления банка "Клиентский", в котором актер хранил свои сбережения.

По словам источника в правоохранительных органах, бизнесмена неоднократно вызывали на допрос, однако он игнорировал повестки, пишет "Росбалт". В результате его объявили в розыск как подозреваемого. В ближайшее время планируется предъявить Лопатову заочные обвинения и выйти в суд с ходатайством о его заочном аресте.

Оперативникам известно, что на данный момент тесть Кириленко проживает в американском штате Юта. За баскетбольную команду этого штата долгое время играл и сам спортсмен.

Громкий скандал, связанный с пропажей средств со счетов вкладчиков банка "Клиентский", разразился в мае этого года. Среди пострадавших оказалось немало VIP-персон: Олег Табаков, глава центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николай Доморацкий.

Жертвами действий руководства банка стали десятки, если не сотни простых граждан, которые вообще никогда ранее не имели с ним отношений. Как установили следователи, более шести миллиардов рублей были выведены из финансовой организации под видом выдачи физлицам. Так, в 2015 году, за день до отзыва лицензии, "Клиентский", по документам, выдал гражданам кредитов на сумму 1,7 миллиарда рублей.



