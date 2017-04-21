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Гороскоп

Табаков покинет семью ради жизни за границей

Марина Зудина и Павел Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Семья Марины Зудиной и Олега Табакова крепка и дружна. И даже решение их сына Павла уехать за границу не нарушит идиллии, уверена ясновидящая Галина Янко.
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"Личная жизнь у Марины Зудиной была довольно насыщенной: за ней ухаживало множество мужчин, она сама не раз влюблялась. До Олега Табакова у нее были серьезные отношения и настоящие чувства, дело даже шло к свадьбе, но в итоге так и не сложилось. Несмотря на многочисленные слухи и сплетни вокруг этой пары, я уверена, что Марина вышла замуж за Олега по любви, а не ради карьеры. Что бы не говорили завистники и недоброжелатели, между Мариной и Олегом очень крепкая связь, основанная на искренних чувствах, поэтому они оба счастливы в браке", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

Гадалка уверена, что вместе они будут до самого конца. "Все сложные этапы совместной жизни они уже прошли и достигли полной гармонии и взаимопонимания. Это очень крепкая и дружная семья, в которой все друг друга любят и поддерживают. Их сын Павел через несколько лет захочет уехать жить заграницу. Зато их дочь Мария будет всегда жить рядом с родителями и уделять им много внимания", – уверена Янко.

Ясновидящая прочит Марине успех и в карьере. "Надо сказать, что она очень любит свою работу и видит в актерской профессии свое высшее призвание, поэтому сдавать своих позиций она не намерена. Конечно, очень много в плане творческого развития ей дает ее муж, и результаты их совместной работы еще не раз поразят российского зрителя", – сказала она.

Несмотря на то, что пока Павел находится в Москве, он живет на два дома: с родителями и возлюбленной Марией Фоминой. "Меня могут считать золотой молодежью, мажором, еще кем-то, но у меня нет машины, отдельной квартиры, которую мне подарили мама с папой, – признался Табаков-младший в недавнем интервью. – Нет многого из того, что, по идее, должно быть у сына богатых родителей. Я на это не заработал. И понимаю, что мне это сейчас не нужно".

21 апреля 2017, 21:06

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