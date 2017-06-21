Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино

О завершении карьеры объявил британский актер Дэниел Дэй-Льюис – единственный, кто трижды завоевал премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Что заставило звезду "Банд Нью-Йорка" принять такое решение, неизвестно.

"Дэниел Дэй-Льюис больше не будет работать актером. Он невероятно признателен всем, с кем ему довелось работать в течение многих лет, а также зрителям", – цитирует Variety представителя звезды Лесли Дарт.

Она заявила журналистам, что уход из профессии – личное решение Дэй-Льюиса. Ни артист, ни помощники не будут его комментировать, подчеркнула Дарт.

Дэниел Дэй-Льюис снялся во многих голливудских картинах. Одна из самых ярких ролей – Мясник Билл в фильме "Банды Нью-Йорка", где его партнером был Леонардо Ди Каприо.

На счету актера – три статуэтки Киноакадемии в номинации "Лучшая мужская роль", что является абсолютным рекордом. Дэй-Льюис был удостоен "Оскара" за работу в ленте "Линкольн", философском эпосе "Нефть" и драме "Моя левая нога". Являясь приверженцем системы Станиславского, он очень тщательно выбирал роли, поэтому снимался в кино нечасто – примерно раз в три года.