Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино
"Дэниел Дэй-Льюис больше не будет работать актером. Он невероятно признателен всем, с кем ему довелось работать в течение многих лет, а также зрителям", – цитирует Variety представителя звезды Лесли Дарт.
Она заявила журналистам, что уход из профессии – личное решение Дэй-Льюиса. Ни артист, ни помощники не будут его комментировать, подчеркнула Дарт.
Дэниел Дэй-Льюис снялся во многих голливудских картинах. Одна из самых ярких ролей – Мясник Билл в фильме "Банды Нью-Йорка", где его партнером был Леонардо Ди Каприо.
На счету актера – три статуэтки Киноакадемии в номинации "Лучшая мужская роль", что является абсолютным рекордом. Дэй-Льюис был удостоен "Оскара" за работу в ленте "Линкольн", философском эпосе "Нефть" и драме "Моя левая нога". Являясь приверженцем системы Станиславского, он очень тщательно выбирал роли, поэтому снимался в кино нечасто – примерно раз в три года.
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