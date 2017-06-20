Актер из "Универа" оказался закладчиком наркотиков

Актеру Дмитрию Бушину, который был арестован по подозрению в хранении наркотиков, предъявлены официальные обвинения. По данным следствия, он подрабатывал курьером: делал закладки запрещенных веществ.
Один из тайников был найден недалеко от места задержания Бушина – у Рижского вокзала. В спрятанном пакетике нашли мефедрон. Это вещество обнаружили и у актера, передает Life.ru.
Напомним, что решением Мещанского суда Бушин был помещен под стражу на время следствия. Российским зрителям он известен по ролям в сериалах "Универ" и "Интерны".
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