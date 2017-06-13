Украинцы тайно ездят на концерты российских звезд

Пока Служба безопасности Украины расширяет черный список российских артистов, в стране развивается новый культурный тренд. Турагентства тайно организуют групповые поездки на концерты запрещенных звезд.

По словам организаторов трансферов, концерты российских звезд пользуются большим спросом у украинцев. Чтобы избежать проблем с законом, турагентства предлагают клиентам послушать запрещенных на Украине артистов в соседних странах.

Например, одесситов возят в Кишинев на концерт группы "Ленинград", а жителей Киева – в Минск, на выступление Филиппа Киркорова, передает украинское издание "Вести". Стоимость поездки начинается от 450 гривен (982 рубля).

"На "Ленинград" у нас уехало восемь автобусов по 50 человек. Мы там не ночевали: приехали за час до концерта, а после – сразу в обратный путь. Интересовались группой "Би-2", тоже шесть автобусов уехало. Захотят поехать на Лепса в Минск – не проблема: задаток вперед и поедем", – рассказал менеджер одесской компании "Клуб авантюристов" Артем Бочаров.

Некоторые агентства организуют такие путешествия с осторожностью. Они помогают с трансфером и проживанием, а билеты на мероприятия люди покупают самостоятельно, через посредников.