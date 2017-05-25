Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах

Показ долгожданного фильма "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы ознаменовался провалом. Французская публика посчитала сюжет картины слишком "затянутым".

Об этом сообщает портал "Кинопоиск". Экранизация одноименного романа Федора Достоевского вызвала в зале довольно "вялые" аплодисменты и даже осуждающий свист. Кинокритики связывают это с тем, что картина длится 2,5 часа и имеет излишне "депрессивный" сюжет.

Сем лет назад на международном Каннском кинофестивале состоялся показ фильма Лозницы "Счастье мое". Как не раз заявлял режиссер, "Кроткая" – своеобразное продолжение нашумевшей картины. В 2012 году Лозница также участвовал в кинофестивале со своей военной драмой "В тумане", но не получил положительных отзывов критиков.

К слову, в 2001 году кинолента Сергея "Портрет" завоевала на Каннском фестивале первый приз в конкурсе Cinéfondation. Талантливый режиссер не раз становился лауреатом всевозможных международных премий, а потому сегодняшний провал в Каннах может быть воспринят особенно болезненно.

Как ранее писали Dni.Ru, в конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля в этом году вошел фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Картина была положительно воспринята местной публикой и вызвала искренние овации зала.