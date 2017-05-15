Русские любимчики Канн

С 17 по 28 мая во Франции пройдет 70-ый Каннский международный кинофестиваль. В конкурсной программе будет представлена и работа Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В преддверии знаменательного события Dni.ru предлагают вспомнить всех советских и российских режиссеров, которые в разное время покоряли жюри одного из самых престижных мировых фестивалей.

В 1954 году драма Сергея Юткевича "Великий воин Албании Скандерберг" завоевала международный приз. К слову, Юткевич по праву считается одним из самых ярких русских режиссеров, чьи работы когда-либо были представлены в Каннах. Так, в 1956-м кинематографист вновь получил престижную награду фестиваля – на сей раз приз за лучшую режиссуру фильма "Отелло".

Спустя год после заслуженного триумфа Юткевича жюри Канн вновь обратили внимание на творение советских мастеров. Кинолента "Сорок первый" Григория Чухрая получила специальный приз, а также дополнительный бонус – десятиминутные бурные овации французской публики.

Если вы думаете, что Золотая пальмовая ветвь Каннского международного кинофестиваля доставалась только западным мэтрам, то глубоко заблуждаетесь. В 1958 году Михаил Калатозов получил самую престижную награду в сфере киноискусства за легендарный фильм "Летят журавли".

В 1966 году Сергей Юткевич вновь покоряет жюри своей нашумевшей картиной "Ленин в Польше".

В последующие восемь лет наступает настоящая эпоха Андрея Тарковского не только в советском, но и в мировом киноискусстве. Впервые на него обращают внимание в 1969-м – за картину "Андрей Рублев" режиссер получает заслуженный приз международной ассоциации кинокритиков.

В 1972 году Тарковский был удостоен "Гран-при" за неповторимый "Солярис. Спустя 14 лет Андрей Арсеньевич получил ту же награду и ФИПРЕССИ за драму "Жертвоприношение".

В 1979 году друг и соратник Тарковского Андрей Кончаловский также получает свой первый "Гран-при" Каннского фестиваля. Конечно, за "Сибириаду".

В 1990 году 40-летний Павел Лунгин получает приз за лучшую режиссуру фильма "Такси-блюз". Спустя четыре года взор жюри вновь обращается к творениям российских кинематографистов – Никита Михалков берет сразу два приза жюри за легендарную картину "Утомленные солнцем".

Режиссеры "экспериментального" кино тоже не остаются в стороне от международной оценки. В 2008-м Валерия Гай Германика была удостоена приза "Золотая камера" за социальную драму "Все умрут, а я останусь".

В 2011 году Андрей Звягинцев уже представлял свою работу "Елена" и получил специальный приз жюри "Особый взгляд", а в 2014-м – был удостоен награды за лучший сценарий фильма "Левиафан". Быть может, новая картина режиссера "Нелюбовь" получит куда более высокую оценку от строгих критиков?