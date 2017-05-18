Киану Ривз назвал Россию "неудобной"

Наконец-то стартовали съемки триллера "Сибирь" о русской мафии. К разочарованию российских зрителей, фильм начали снимать... в Канаде.

Исполнитель главной роли Киану Ривз рассказал в интервью "Известиям" о причинах такого решения. Как оказалось, снимать "Сибирь" в России было бы крайне накладно. "Канада в этом плане технически удобнее и дешевле", – цитирует Киану издание. Но есть и хорошие новости! Актер пообещал, что в новой картине не будет устоявшихся и лживых стереотипов о "кровожадном" характере русских.

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"Сибирь выбрана потому, что это одно из самых загадочных и таинственных мест на Земле, где мечтают побывать любители приключений со всего мира", – отметил актер.

Ривз рассказал, что его герой также не относится к положительным персонажам. Да, он пытается бороться с русской мафией, но и сам является известным контрабандистом драгоценных камней.

В качестве продюсера фильма выступает партнер и давний друг Ривза Стивен Хеймел. Именно поэтому Ривз принимает непосредственное участие в принятии решений по технической организации съемок. "Если что – все претензии к нему", – тем не менее отметил актер.

"В "Сибири" национальность криминала не будет играть никакой роли", – поясняет Ривз.

К слову, в "Сибири" речь пойдет не только о контрабандистских разборках. Ведь герой Киану встретит в России свою любовь – красавицу Катю. Оценят ли российские зрители новое творение Ривза и Хеймела? Узнаем в 2019 году.