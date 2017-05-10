Саксофонист 47 минут тянул ноту ради рекорда
Чтобы тянуть длинные ноты, музыканты-духовики используют технику "непрерывного" или "циклического" дыхания. Исполнитель выдувает набранный воздух в музыкальный инструмент, одновременно вдыхая носом очередную порцию. В этой технике официальным рекордсменом признан джазовый музыкант Вэнн Берчфилд. Он смог протянуть одну ноту 47 минут и 5,5 секунды, передает Lenta.ru.
Феми Кути уверен, что вскоре сможет побить этот показатель, и нота в его исполнении будет звучать 50 минут. Представитель Книги рекордов Гиннеса, однако, заявил, что подобные рекорды издание больше не рассматривает.
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