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Украина заволновалась из-за миллиона Владимира Меньшова

Владимир Меньшов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Служба безопасности Украины начала официальную проверку Владимира Меньшова. В отношении российского актера и режиссера может быть заведено уголовное дело.
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Ранее писатель Захар Прилепин рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о том, что Меньшов пожертвовал один миллион рублей на нужды ополченцев в Донбассе. Захар Прилепин поблагодарил режиссера и пообещал, что все деньги будут использованы на нужны самопровозглашенной ДНР. Известно, что  в конце прошлого года писатель получил звание майора и отправился воевать на Донбасс.

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Как рассказала в интервью "Радио Свобода"  пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, ведомство проверит, куда именно пойдут пожертвованные Меньшовым деньги. Если средства будут использованы в пользу организаций, признанных правоохранительными структурами Украины террористическими, то на российского режиссера будет заведено уголовное дело.

"Если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка – это другое дело. Поэтому нужно тщательно изучить этот вопрос", – отметили в службе безопасности Украины.

Как ранее писали Dni.Ru, передача денег произошла на передаче Прилепина "Чай с Захаром".  "Вот я денег привез – помочь Донбассу", – скромно отметил Владимир Меньшов, а также попросил литератора и ведущего особо не афишировать факт столь щедрого подарка. Однако Прилепин счел нужным публично поблагодарить режиссера, а также отметил, что он "не обещал молчать".

Захар Прилепин. Фото: facebook.com/zaharprilepin

Автор: Андрей Петрунян6 апреля 2017, 11:12

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