Прилепин перевозит жену и детей в осажденный Донбасс

Всю последнюю неделю СМИ не устают обсуждать неожиданный поступок писателя Захара Прилепина. Как оказалось, литератор уже давно получил звание майора и в настоящее время находится на территории непризаннной Донецкой Народной Республики. В недавнем интервью Захар заявил, что намерен перевести в Донецк всю семью.

Известно, что Прилепин занимает должность советника самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Писатель не очень понимает возникшего в последнее время ажиотажа. Выяснилось, что он отправился на войну еще в конце прошлого года.

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"Жена и дети хотят переехать в ДНР на постоянное место жительства" – рассказал Захар изданию "Собеседник.ru". Вероятно, близкие писателя и новоявленного политика устали от постоянной разлуки с мужем и сыном – в связи с новой должностью Прилепин большую часть времени проводит в Донецке.

С самого начала конфликтов на Украине писатель не скрывал своей политической позиции. "Донецк никогда не будет Украиной!", – неоднократно заявлял он, а также не раз выступал против либералов-оппозиционеров.

Уход писателя на войну спровоцировал многочисленные конфликты. Так, небезысвестная поэтесса Полозкова написала в социальной сети Facebook, что намерена открыть шампанское, как только Прилепину "отстрелят башку". Высказывание Веры вызвало негативную реакцию как со стороны патриотов, так и либералов.

Но если сам Захар в ответ на заявление молодой литераторши лишь посоветовал ей "поберечь психику", то депутаты Госдумы отреагировали гораздо эмоциональнее. Так, Виталий Милонов заявил, что Полозковой пора бы задуматься о том, "не жмет ли ей русский паспорт карман", а Владимир Жириновский назвал Полозкову настоящей убийцей.

Тем временем автор "Обители" продолжает ездить в командировки в Донецк, стараясь не забрасывать журналистскую и творческую деятельность. На вопрос "Собеседника" о смысле каждый день рисковать жизнью, Прилепин ответил, что в настоящее время видит конкретную цель. "Мы строим независимое государство. а что будет дальше – сложный вопрос", – заявил писатель.