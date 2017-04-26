Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
Научные сотрудники университета в Осло провели масштабные исследования и предположили, что живописец во время написания полотна находился под впечатлением от такого явления, как "перламутровые" облака, передает норвежский портал Artnet. Как отмечает один из исследователей Хелене Мури, дневниках Мунка есть неоднократные упоминания о так называемом кроваво-красном небе.
Известно, что в конце IXX века в Осло действительно отмечалось образование красных облаков. Необычное природное явление было задокументировано синоптиками того времени. Стратосферные или перламутровые облака появляются в результате конденсационных образований в нижних слоях атмосферы.
В 2004 году американские ученые также провели ряд исследований, тщательно изучая загадочную картину. Они выдвинули теорию, что художник изобразил ни что иное, как извержение индонезийского вулкана Кракатау, случившееся в 1883 году. Подобная версия очень похожа на правду. Известно, что "Крик" был написан Мунком в 1893 году. Изначально полотно называлось "Крик природы".
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